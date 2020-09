Il processo ai Chicago 7: il teaser ufficiale

Il processo si tenne nel 1969 e fu incentrato totalmente sui violenti disordini relativi la convention. A spingere affinché si procedesse in tribunale fu l’amministrazione Nixon. In aula ci si scagliò contro i principali attivisti, accusati d’aver incitato la folla alla violenza. Idealmente la manifestazione avrebbe dovuto essere pacifica. In breve però si scatenò l’inferno, con scontri violenti con polizia e Guardia nazionale. Le accuse più dure, di cospirazione e incitamento alla sommossa, vennero indirizzate verso gli organizzatori delle proteste, tra i quali Abbie Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden e Bobby Seale.

Appuntamento fissato per il prossimo 16 ottobre 2020 . La pellicola racconta gli eventi legati ai “Chicago Seven”. Con questo nome si identificava un gruppo di attivisti schierati contro la guerra del Vietnam . Si schierarono in maniera aperta contro il conflitto alla Convenzione nazionale democratica del 1968. Un episodio che portò al loro arresto, con un gran numero di accuse a loro carico.

Sono svariati i progetti di Netflix in cantiere, che nei prossimi mesi vedranno la luce. Una notizia ottima per il pubblico, considerando come l’emergenza coronavirus ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ) abbia posto un netto freno alla produzione cinematografica. Tra i film in arrivo c’è “ Il processo ai Chicago 7 ”. Si tratta del nuovo titolo diretto da Aaron Sorkin , che la piattaforma di streaming digitale ha acquistato per 56 milioni di dollari dalla Paramount Pictures.

Il processo ai Chicago 7, il cast

Regista e sceneggiatore della pellicola è Aaron Sorkin. Un nome che è garanzia di qualità, considerando quanto ottenuto nel corso della sua carriera. Nel 2011 ha ottenuto l’Oscar per la miglior sceneggiatura non originale, grazie al film “The Social Network”, diretto da David Fincher. In ambito televisivo ha creato show di successo come “West Wing – Tutti gli uomini del Presidente” e “The Newsroom”. Sul fronte cinematografico invece questo è il suo secondo film da regista, dopo “Molly’s Game”. Dal 1992 si è infatti impegnato come sceneggiatore per i prodotti del grande schermo. La lista comprende titoli come “Nemico pubblico”, “La guerra di Charlie Wilson”, “L’arte di vincere” e “Steve Jobs”.

Il cast attoriale è particolarmente ricco. Yahya Abdul-Mateen II interpreta Bobby Seale. L’attore, classe 1987, è stato già apprezzato in film come “Noi” e in serie come “Watchmen”. Abbie Hoffman ha il volto di Sacha Baron Cohen, attore, regista, sceneggiatore e comico britannico. Celebri i suoi film provocatori, atti a mostrare il vero volto dell’America. Basti pensare a “Borat”, seguito da “Bruno” e “Il dittatore”.

Richard Schultz è Joseph Gordon-Levitt, attore, regista e sceneggiatore classe 1981. Recita da quando era soltanto un bambino e, nel corso della sua carriera, ha preso parte a grandi titoli. Christopher Nolan lo ha voluto per “Inception”, così come per “Il cavaliere oscuro – Il ritorno”. Ha recitato in “Looper” con Bruce Willis e “Sin City”, tratto dalla serie a fumetti di Frank Miller. Ha inoltre portato in sala un suo film, “Don Jon”.

Ramsey Clark è Michael Keaton, attore tornato nuovamente alla ribalta con “Birdman” del 2014, che gli ha consentito di vincere un Golden Globe. Negli ultimi anni ha recitato in pellicole come “Il caso Spotlight” e “American Assassin”, entrando anche a fare parte dell’universo Marvel grazie a “Spider-Man: Homecoming”. Già assicurata inoltre la sua presenza in “Morbius”, al fianco di Jared Leto. Julius Hoffman è Frank Langella, attore di origini italiane classe 1938. La sua figura sarà per sempre legata a quella di Dracula, avendo preso parte all’omonimo film di John Badham del 1979. Negli ultimi anni ha recitato nella serie TV “The Americans” e in film come “Wall Street – Il denaro non dorme mai”, “Noah” e “Captain Fantastic”.

Tom Hayden è Eddie Redmayne, attore britannico premiato agli Oscar nel 2015 per “La teoria del tutto”, e candidato l’anno dopo per “The Danish Girl”. Il grande pubblico lo conosce per la saga di “Animali fantastici”, facente parte dell’universo narrativo di Harry Potter.