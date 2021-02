6/15 WebPhoto

In "Gioventù Bruciata", invece, la maglietta bianca con la giacca rossa indossate da James Dean divennero una sorta di manifesto della moda giovanile, imitato ancora oggi. Ma sull'attore sono tante le curiosità, sia dentro che fuori dal set, che hanno contribuito a farlo entrare ancor di più nel mito. A partire dagli inizi della carriera quando, conosciuto come "Jimmy", Dean comparve in uno spot televisivo per la Pepsi-Cola seguito da una parte come rimpiazzo nel ruolo di stunt tester nel gioco televisivo "Beat the Clock"