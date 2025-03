5/12 ©Webphoto

LE STREGHE DI EASTWICK - Pellicola del 1987, basato sull'omonimo romanzo di John Updike, vede nel cast Jack Nicholson, Cher, Susan Sarandon e Michelle Pfeiffer. La trama del film è incentrata su tre amiche di Eastwick, cittadina immaginaria del New England, che fantasticano sul loro uomo ideale non sapendo di aver i superpoteri: il giorno dopo compare in città un misterioso personaggio, di nome Daryl, che altri non è se non il Diavolo in persona