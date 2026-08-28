6 film da vedere sulla strage di Srebrenica. FOTO

6/16 Un frame del film (credits: YouTube)

Il documentario, della durata di 104 minuti e prodotto da Antelope Films, BBC, Thirteen/WNET, NPS, WDR e Ryninks Films, racconta l'uccisione sistematica di oltre 8.000 uomini e ragazzi bosgnacchi e raccoglie materiali e testimonianze che sono stati utilizzati anche nel processo per crimini di guerra all'Aia.

Srebrenica, bosniaci commemorano anniversario del massacro