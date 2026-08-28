6 film da vedere sulla strage di Srebrenica. FOTO

6 film da vedere sulla strage di Srebrenica, da Quo Vadis, Aida? a Resolution 819. FOTO
Il 27 agosto è morto il generale Ratko Mladić, il “boia di Srebrenica”, condannato all'ergastolo dal Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia per genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, riconosciuto responsabile, tra l'altro, del massacro di oltre 8.000 uomini e ragazzi bosgnacchi a Srebrenica nel luglio 1995. Ecco le pellicole che raccontano una delle pagine più atroci della guerra in Bosnia, da Quo Vadis, Aida? a Resolution 819
A cura di Camilla Sernagiotto