Rumer Willis è la figlia di due icone hollywoodiane: Demi Moore e Bruce Willis. Entrambi sono apparsi insieme a lei in svariate pellicole, ad esempio in Now and Then (1995) e Striptease (1996) Rumer ha recitato con sua madre, mentre in The Whole Nine Yards (2000) e Hostage (2005) ha condiviso il set con suo padre