Addio a Eileen Ryan, attrice di “Magnolia” e madre di Sean Penn

L’artista ha lavorato sia in televisione - nelle serie “La casa nella prateria”, “Ai confini della realtà” e “Bonanza” - che al cinema. Sul grande schermo è apparsa accanto al figlio e a Michelle Pfeiffer nel film “Mi chiamo Sam”, poi in diverse altre pellicole fra cui “Magnolia”, “A distanza ravvicinata”, “La mia adorabile nemica”, “The Assassination” e “Tutti gli uomini del re”. Dal matrimonio con il regista Leo Penn ha avuto altri due figli, Michael, cantante, e Chris, attore morto nel 2006 a soli 40 anni

È morta domenica a 94 anni nella sua casa di Malibu l’attrice Eileen Ryan, madre della star di Hollywood Sean Penn. Lo ha annunciato un portavoce dell'attore. Nel corso della sua carriera Ryan è apparsa, oltre che in teatro, in più di sessanta lavori tra spettacoli televisivi e film, tra cui il celebre Magnolia nel 1999, la commedia Mi chiamo Sam del 2001 - interpretata dal figlio Sean e da Michelle Pfeiffer -, e la serie tv La casa nella prateria.

Una carriera fra cinema e tv

Figlia di un dentista italiano, Amerigo Giuseppe Annucci, Eileen Ryan nel 1957 aveva incontrato il regista Leo Penn. Diventarono una coppia in poche settimane e si sposarono qualche mese dopo. Il matrimonio durò 41 anni, fino al 1998, anno della morte del regista. Oltre a Sean, la coppia ebbe altri due figli: Michael Penn, cantante, e Chris Penn, attore morto nel 2006 a soli quarant'anni. Durante la sua carriera Eileen Ryan recitò principalmente in serie televisive, tra cui Ai confini della realtà (1960), I detectives (1960-1961) e Bonanza (1961-1972). Ma dagli anni Ottanta apparve spesso anche sul grande schermo, recitando con i figli Chris e Sean in A distanza ravvicinata (1986) e poi nelle pellicole Parenti, amici e tanti guai (1989) e La mia adorabile nemica (1999). Insieme al figlio Sean, oltre a Mi chiamo Sam, lavorò anche in Tre giorni per la verità (1995), The Assassination (2004) e Tutti gli uomini del re (2006).