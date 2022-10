Sean Penn interpreterà una versione romanzata di se stesso

Dopo il suo coinvolgimento nella guerra in Ucraina l’attore e regista porterà una parte della sua vita e del suo pensiero sul piccolo schermo Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Pochi mesi fa lo abbiamo visto protagonista della guerra in Ucraina per sostenere il paese in stato di emergenza, ma l’attore Sean Penn prossimamente porterà la sua vita sul piccolo schermo con la serie tv C*A*U*G*H*T. Produzione australiana in collaborazione con i Fox Studios di Sydney, questa serie in sei episodi è scritta, diretta e prodotta da Kirk Gurry che sarà anche nel cast al fianco di Penn.

C*A*U*G*H*T: di cosa parla la serie? approfondimento Sean Penn, il racconto del documentario sulla guerra in Ucraina Quattro soldati australiani vengono inviati in missione segreta in un paese dilaniato dalla guerra. Scambiati per americani, vengono catturati dai combattenti per la libertà e producono un video di ostaggi che diventa virale. Quando i soldati raggiungono lo status di celebrità, si rendono conto che essere catturati potrebbe essere la cosa migliore che sarebbe potuta accadergli.

I creatori e il cast approfondimento Sean Penn e Ben Stiller bannati in via definitiva dalla Russia Sean Penn è anche produttore della serie insieme a John e Michael Schwarz della Deeper Water Films e Brendan Donoghue. E’ coinvolta anche la Fremantle come distributore internazionale, ma facile immaginare l’interesse di tutto il mondo per questa serie satirica che unisce commedia e denuncia politica e sociale per puntare i riflettori su argomenti di rilevanza mondiale sia dal punto di vista umano sia come personaggio pubblico. Nel cast di "C*A*U*G*H*T" troviamo anche Matthew Fox (Lost), Bella Heathcote, Erik Thomson, Ben O'Toole, Lincoln Younes, Fayssal Bazzi (Stateless) e il veterano Bryan Brown.

Sean Penn in prima linea Sean Penn è stato in Ucraina per diverse settimane tra febbraio e aprile 2022, per girare un documentario sull'invasione russa del paese. Durante quel periodo, ha incontrato il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskyy, che ha utilizzato le apparizioni dei media online per corteggiare l'opinione globale e raccogliere sostegno per una battaglia di resistenza. Penn non ha mai nascosto le sue idee politiche e la sua visione su argomenti caldi di interesse politico internazionale.