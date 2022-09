The Old Man, il trailer della serie con Jeff Bridges

Disney+ ha rilasciato le prime immagini della nuova serie tratta dall’omonimo romanzo di Thomas Perry Condividi

Il prossimo 28 settembre debutta su Disney+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) la serie The Old Man, basata sull'omonimo romanzo scritto da Thomas Perry e pubblicato nel 2017. La storia thriller del romanziere americano è diventato rapidamente un best seller da milioni di copie, che per la sua struttura e la narrazione si adatta perfettamente a una trasposizione televisiva. Nel prodotto realizzato da Disney+ i protagonisti sono Jeff Bridges, John Lithgow, Amy Brenneman, Alia Shawkat, E.J. Bonilla e Gbenga Akinnagbe. Il trailer rilasciato da Disney+ ha già rilanciato l'attenzione attorno al prodotto, che è uno dei più attesi della piattaforma e che, secondo alcuni esperti, si prospetta come uno dei maggiori successi di questa stagione, proprio perché si basa su uno dei casi editoriali degli ultimi anni.

Il trailer di The Old Man approfondimento Jeff Bridges, il "Drugo" Lebowski. FOTOGALLERY La produzione ha scelto di mostrare solamente alcuni brevissimi fotogrammi di The Old Man tra quelli più rappresentativi. In questo modo, il pubblico può avere già chiara un’idea di quello che vuole essere la serie tv e delle sue ambizioni, anche se non sono state rilasciati spoiler sulla trama, che comunque chi ha già letto il libro ben conosce e che sarà in grado di riconoscere nella trasposizione fatta da 20th Television. La sceneggiatura di The Old Man è stata piuttosto ambita, proprio alla luce dello straordinario successo che il libro di Perry ha avuto nelle librerie di tutto il mondo. Il trailer, così come il film, ruota attorno alla figura dell’agente Dan Chase, interpretato da Jeff Bridges, che da quando è stato costretto a scappare dalla CIA ormai molti anni fa deve vivere nell’ombra di un’identità che non può essere rivelata a tutti, come dimostra il sicario che lo vuole fare fuori. Il teaser trailer è un crescendo di emozioni e di pathos, che ricalca quanto il telespettatore si deve aspettare nella serie completa. Dan Chase, nel corso della storia, si rende conto che l’unico modo per avere un futuro è quello di fare pace con il suo passato e riconciliarsi con i demoni dai quali è scappato ormai molti decenni addietro. Questo implica che su Dan Chase la caccia all’uomo si intensifica e porterà numerosi uomini sulle sue tracce.

Gli appuntamenti con The Old Man GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv Il primo rilascio di The Old Man avverrà il prossimo 28 settembre, quando Disney+ pubblicherà i primi due episodi della serie. A quel punto, la piattaforma proseguirà nel rilascio periodico di tutti gli episodi, che sono in tutto 7. Non è prevista al momento una seconda serie di The Old Man, visto che il racconto del romanzo si esaurisce completamente nei 7 episodi previsti dalla prima serie.