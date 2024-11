Stucky, le location: dove è stata girata la serie dell'ispettore

Stasera alle 21.20 su Rai 2 torna la serie che vede protagonista l'omonimo ispettore, interpretato da Giuseppe Battiston. Diretta da Valerio Attanasio, vede tra i protagonisti anche la città di Treviso, scenario tra i prediletti per quanto riguarda questo show. Scopriamo le location mostrate nella serie, di cui il terzo episodio arriva questa sera, portando in tv un nuovo assaggio della trasposizione della saga letteraria nata dalla penna di Fulvio Ervas

Diretta da Valerio Attanasio, la serie tv ha tra i protagonisti anche la città di Treviso, scenario tra i prediletti per quanto riguarda questo show. E non solo scenario: diventa talmente importante ai fini della trama, che potremmo definirla la prima donna dello show, senza nulla togliere alla coprotagonista di Giuseppe Battiston, la bravissima Barbora Bobulova...



Scopriamo le location mostrate nella serie, di cui il terzo episodio arriva questa sera, portando in tv un nuovo assaggio della trasposizione della saga letteraria nata dalla penna di Fulvio Ervas.



Come sempre, “sono tanti i depistaggi, sono pochi gli indizi e quindi si brancola”, come ha anticipato in occasione della conferenza stampa di presentazione Battiston, l’attore che interpreta il personaggio titolare.

Il debutto della serie è stato lo scorso mercoledì 30 ottobre 2024, quando è andato in onda il primo episodio della nuova serie poliziesca che, oltre a Giuseppe Battiston, verde nel cast, come dicevamo prima, anche Barbora Bobulova.