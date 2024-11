What If…?, il trailer della 3° stagione della serie animata di Marvel

Potete guardare il trailer ufficiale della terza e ultima stagione della serie animata What If…? nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

Nel trailer (che potete guardare nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo) si vedono universi alternativi targati Marvel, con personaggi appartenenti a molti mondi, tra cui Tempesta degli X-Men come nuova Dea del Tuono, un Capitan America delle dimensioni di un Gundam, uno Shang-Chi cowboy e molto altro ancora.

È uscito nelle scorse il trailer ufficiale della terza stagione di What If…? , la serie animata di Marvel che concluderà la propria saga proprio con questo nuovo capitolo. Si tratta infatti dell’ultima stagione dell'epopea d'animazione e debutterà con otto episodi a partire dal 22 dicembre 2024 su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Presenti tanti personaggi amati dai fan di Marvel



Come riportato nelle scorse ore dal magazine statunitense Variety, Disney ha confermato la presenza dei seguenti personaggi: Capitan America/Sam Wilson, il Soldato d’Inverno/Bucky Barnes, Hulk/Bruce Banner, la Guardia Rossa, Capitan Peggy Carter, Agatha Harkness, Shang-Chi e Tempesta, giusto per citarne alcuni.



La serie What If…?, presentata per la prima volta nel 2021, è una serie antologica animata che re-immagina eventi iconici dell'Universo Cinematografico Marvel in modi completamente nuovi. Per meglio capire a cosa ci riferiamo, ecco di seguito alcuni titoli di episodi delle passate stagioni dello show: What If…Ultron avesse vinto?, What If…Doctor Strange avesse perso il cuore invece delle mani?, What If…T’Challa fosse diventato Star-Lord?, e ancora: What If…Il mondo avesse perso i suoi eroi più potenti?

Per chi non lo sapesse, "What if "è l’espressione inglese che sta a significare “cosa sarebbe successo se…”, aprendo lo scenario alternativa di una "slideing door".