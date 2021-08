E se... il mondo avesse perso i suoi eroi più potenti? È questo l'inquietante interrogativo al centro del terzo episodio di What... If? L’ avvincente serie targata Marvel Studios, in onda su Disney* (disponibile anche su Sky Q) si diverte a reinventare eventi famosi dei film dell’Universo Cinematografico Marvel, creando un multiverso di infinite possibilità. Cosi dopo averci mostrato Peggy Carter trasformarsi nel Primo Vendicatore e T’Challa in Star Lord, ora assistiamo a un episodio che vede come protagonisti Black Widow e Nick Fury

Attraverso lo sguardo di Uatu, l’osservatore, entriamo in una realtà alternativa in cui Nick Fury con la consulenza di Black Widow tenta di formare la squadra degli Avengers. Ma già il primo candidato non pare in perfetta forma. Si tratta di Tony Stark, ossia Iron Man, che sta lottando con i postumi di una sbornia. Peraltro, Tony non ha nessuna intenzione di entrare a far parte di un gruppo che lui definisce una boy band supersegreta. Ma il vero problema non è rappresentato né dalla ritrosia di Iron Man, né dalla sua passione per gli alcolici. La minaccia è molto più inquietante. Nell’universo parallelo della serie What… If, un serial killer sta cercando di uccidere gli aspiranti vendicatori (da Thor a Hulk, passando per Occhio di falco) e la principale sospettata, almeno all’inizio dell’episodio, è proprio la ex spia russa Natasha Romanoff

Insomma il progetto Avengers è a forte rischio e pure la Terra, visto che Loki, insieme ai guerrieri di Asgard, ha intenzione di radere al suolo il nostro pianeta, se Nick Fury e gli altri componenti dello Shield non troverà l’assassino di suo fratello