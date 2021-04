What If...? - La data d'uscita della serie animata Marvel

Marvel è già al lavoro per lo sviluppo della seconda stagione dello show animato, il cui primo ciclo sarà composto da 10 episodi Condividi:

Nuovi aggiornamenti provenienti dal mondo degli show Marvel. Stavolta si tratta di una serie animata, “What If…?”, che è anche uno dei progetti più attesi della Fase 4. Una trama in grado di stravolgere tutto ciò che i fan sanno e apprezzano della saga degli Avengers. Tante le sorprese in arrivo, con personaggi ben noti che si mostreranno in scena con caratteristiche a dir poco differenti.

approfondimento I migliori film da vedere ad aprile Uno degli esempi è dato da Peggy Carter, pronta a entrare in azione come mai fatto prima. È lei ad aver ricevuto il siero, non Steve Rogers. È il super soldato cui tutti fanno riferimento e proprio la sua interprete, Hayley Atwell, ha offerto ai fan Marvel una vaga data d’uscita della serie animata.

approfondimento Le migliori serie tv da vedere ad aprile Occorrerà attendere fino all’estate 2021 per poter apprezzare “What If…?” su Disney+, così come su Sky Q e NOW. L’annuncio è stato dato via Instagram, con l’attrice che ha condiviso il trailer della serie sul proprio profilo ufficiale: “In arrivo nell’estate 2021. Una trama alternativa in un universo parallelo. Un ruolo di potere per il quale Peggy Carter è decisamente pronta”.