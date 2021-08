Captain America 4 sarà scritto da Malcolm Spellman e Danal Musson . Della trama non si sa ancora nulla, se non che sarà incentrato sulla figura del nuovo Captain America interpretato da Mackie. Nessun annuncio nemmeno per quanto riguarda il regista. Le riprese dovrebbero cominciare nel giugno del 2022 , in Georgia. Per quanto riguarda Chris Evans , che ha interpretato l'eroe americano nei precedenti film della Marvel, sembra che non sarà presente nella nuova pellicola. Stando a quanto riportato da Deadline, secondo un’indiscrezione proveniente dal giornalista Justin Kroll, i Marvel Studios avrebbero in cantiere un progetto top secret destinato a riportare Steve Rogers (Evans) sugli schermi. Al momento, però, pare che non si tratti di Captain America 4. Non è chiaro, inoltre, se il lungometraggio segnerà anche il ritorno di Sebastian Stan nei panni di Winter Soldier. Captain America 4 dovrebbe comunque riprendere le trame della serie tv The Falcon & The Winter Soldier, in cui Sam Wilson era diventato il nuovo Capitan America, accettando di usare lo scudo che Steve Rogers gli aveva affidato alla fine di Avengers: Endgame.

Anthony Mackie, chi è il nuovo Captain America

Per Anthony Mackie si tratterà della settima partecipazione a un film del Marvel Cinematic Universe, dopo aver esordito nel ruolo di Sam Wilson in Captain America: The Winter Soldier del 2014. Nato in Louisiana, dopo il diploma ha studiato recitazione alla "North Carolina School of the Arts", e poi al "New Orleans Center for Creative Arts". Dopo la laurea alla Juilliard School ha iniziato a lavorare in teatro, portando in scena diverse commedie teatrali, fino a vincere, nel 2002, un Obie Award. Il debutto al cinema è arrivato nel 2002 nel film di Curtis Hanson 8 Mile. Nel 2004 ha recitato nel film indipendente Brother to Brother, per il quale viene candidato ad un Independent Spirit Awards e un Gotham Awards. Sempre nel 2004 ha preso parte ai film The Manchurian Candidate di Jonathan Demme, Lei mi odia di Spike Lee e Million Dollar Baby di Clint Eastwood. Tra le altre cose, ha interpretato il rapper Tupac Shakur in Notorious B.I.G., film sulla vita del rapper. Per quanto riguarda la vita privata, è sposato dal 2014 con Sheletta Chapital, dalla quale ha avuto quattro figli. La coppia ha divorziato nel 2018.