What If...? 2, cosa sapere della serie in onda tra Natale e Capodanno

Il secondo ciclo di episodi della serie animata sulle avventure alternative dei personaggi del MCU va in onda con un nuovo episodio al giorno a partire dal 22 dicembre, una modalità assolutamente eccezionale per la piattaforma di streaming

Come già annunciato il mese scorso in occasione del rilascio del trailer, What If...? 2 è il regalo di Natale per i fan delle storie e dei personaggi del Marvel Cinematic Universe distribuito da Disney +.

La piattaforma di streaming terrà compagnia ai propri spettatori rilasciando tra Natale e Capodanno tutti i nove episodi del secondo ciclo di avventure dello show animato in cui tutto può succedere, un nuovo contenuto al giorno, da venerdì 22 a sabato 30 dicembre.

Basata sulla omonima serie di fumetti della Casa delle Idee, What If...? 2 segna il debutto di una modalità inedita di distribuzione per la piattaforma di streaming legando il pubblico al piccolo schermo con un appuntamento quotidiano.

Lo show che, spesso, anticipa scenari possibili e futuri nel vasto Universo Marvel, è parecchio atteso dai fan, sempre propensi a formulare teorie e ipotesi su quanto accadrà ai propri beniamini. Ecco cosa aspettarsi.



Il tema natalizio in un episodio della serie La prima stagione di What If...?, trasmessa nel 2021 da Disney + - contenuti sempre visibili anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick - aveva dato ai seguaci delle storie basate sui personaggi dei fumetti Marvel parecchie anticipazioni i cui sviluppi sono stati già in parte mostrati nelle serie tv e nei lungometraggi degli ultimi due anni. Tra queste, una delle più rilevanti era senza dubbio l'introduzione nella macrostoria dell'Osservatore che in What If...? ha la funzione di voce narrante, che tutto vede e che fa da collante ai vari episodi.

Il personaggio (doppiato nella versione originale da Jeffrey Wright) si prende la scena nel poster della nuova stagione e appare in versione natalizia. In effetti la locandina, che include anche alcuni frame di ciò che vedremo, invoglia al countdown per le feste e somiglia nello spirito a quella di Guardiani della Galassia Holiday Special, mediometraggio realizzato da Marvel Studios come contenuto speciale per il pubblico della piattaforma per Natale 2022.

Stando a quanto trapelato in rete qualche mese fa, indiscrezioni che riguardavano i titoli, il tema natalizio potrebbe interessare un unico episodio ma comunque dal trailer, una clip di quasi due minuti di immagini montate, è chiaro che siamo davanti a un prodotto abbastanza interessante.

Le cose si complicano nel Multiverso Come già accaduto per la prima stagione, anche il nuovo ciclo di episodi di What If...? offrirà al pubblico scenari e situazioni non sempre coerenti col MCU. In qualche caso le storie seguono percorsi alternativi inimmaginabili aprendo scenari e varchi temporali di puro intrattenimento.

La serie animata, forse il migliore e più bizzarro prodotto del Multiverso, può mostrare personaggi scomparsi da tempo nei film e nelle serie tv, come altri mai visti prima che, magari, esistono nei fumetti.

Nel trailer vediamo Doctor Strange e anche Gamora, quest'ultima in lotta col super villain Thanos, poi Black Panther (una variante di T'Challa), una versione alternativa di Peter Quill/Star-Lord, Hela (il personaggio interpretato da Cate Blanchett in Thor: Ragnarok), Hank Pym (che nei film ha il volto di Michael Douglas) ed anche Kahhori, primo personaggio nativo americano del MCU, tutti insieme per un grande mix assolutamente divertente che i fan Marvel della prima ora non potranno che adorare.

Il viaggio sulle montagne russe dei varchi spazio-temporali piacerà comunque anche agli spettatori occasionali che potranno perdersi all'interno di nuove storie comunque godibili. Il regista è Bryan Andrews, lo stesso della stagione di debutto. Come per la prima stagione torneranno a disposizione di Marvel anche gli attori che danno la voce ai personaggi nei vari live-action, un motivo in più per non perdere lo show.

What If...? 2, la lista completa degli episodi Come da tradizione nella scrittura di questa serie, ogni episodio viene introdotto dalla formula “What If...”, in italiano “E se...”, che segna il carattere fantastico della mini avventura in un universo alternativo. I titoli ufficiali delle singole storie confermano che è Harold “Happy” Hogan, il protagonista dell'episodio ambientato a Natale, tra i più attesi dal pubblico. Ecco la lista ufficiale dei nove titoli. Episodio 1: E se... Nebula si unisse ai Nova Corps?

Episodio 2: E se... Peter Quill attaccasse gli Eroi più potenti della Terra?

Episodio 3: E se... Happy Hogan salvasse il Natale?

Episodio 4: E se... Iron Man si scontrasse con il Gran Maestro?

Episodio 5: E se... Captain Carter combattesse con Hydra Stomper?

Episodio 6: E se... Kahhori riplasmasse il mondo?

Episodio 7: E se... Hela trovasse i 10 Anelli?

Episodio 8: E se... gli Avengers si unissero nel 1602?

Episodio 9: E se... Supremo Strange intervenisse?

