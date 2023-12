Jonathan Majors, attore Marvel condannato per aggressione ex fidanzata

Rischia fino a un anno di carcere Jonathan Majors: l’attore che nell’universo Marvel presta il volto a Kang il Conquistatore. Un tribunale di New York lo ha condannato

per l'aggressione alla coreografa britannica Grace Jabbari, sua ex fidanzata, durante una lite avvenuta a marzo. Majors è stato dichiarato colpevole di aggressione e molestia, mentre è stato prosciolto per altre due accuse che prevedevano la volontarietà. Accompagnato in aula dall’attuale fidanzata Meagan Good, l’attore non ha reagito alla lettura del verdetto arrivato dopo che la giuria è rimasta in camera di consiglio per cinque ore. Il giudice ha fissato la sentenza per il prossimo 6 febbraio.