Dopo la lite con una donna di 30 anni, la star di Creed III e Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha subito la rottura di alcuni rapporti professionali Condividi

Tre settimane dopo l'arresto a New York per le accuse di violenza domestica scaturite dalla lite con una donna di 30 anni, per Jonathan Majors la situazione peggiora. Come riportato da Deadline, l'attore è stato scaricato dall'agenzia Entertainment 360, ha subito la decisione dello studio di PR The Lede Company di prendere una pausa dai loro rapporti professionali e ha "concordato reciprocamente" con la casa di moda Valentino di non partecipare al Met Gala come suo ospite.



LA PRESUNTA AGGRESSIONE Majors è stato arrestato a Manhattan il 25 marzo e accusato di aggressione e molestie per una presunta lite domestica con una donna di 30 anni. Secondo le autorità, la vittima anonima è stata ricoverata in ospedale con "lievi ferite alla testa e al collo". I legali dell'attore hanno negato l'aggressione e sostenuto l'esistenza di prove che assolverebbero la star dalle accuse. "Jonathan Majors è completamente innocente ed è probabilmente vittima di un alterco con una donna che conosce", ha dichiarato l'avvocato della difesa Priya Chaundry, che ha elencato tra le prove in grado di sovvertire lo scenario finora prospettato anche "riprese video dal veicolo in cui si è verificato questo episodio, testimonianze dell'autista e di altri che hanno visto e ascoltato l'episodio, e cosa più importante, due dichiarazioni scritte dalla donna che ha ritrattato queste accuse". approfondimento Arresto Jonathan Majors, rilasciati sms che dimostrerebbero innocenza

I presunti messaggi della donna L'avvocato ha poi rilasciato alla stampa diversi messaggi nei quali l'ignota accusatrice si è assunta la responsabilità della lite: "Per favore fammi sapere che stai bene quando ricevi questo messaggio. Mi hanno assicurato che non sarai incriminato. Mi hanno detto che ti hanno dovuto arrestare per protocollo quando hanno visto le lesioni su di me e che sapevano che avevamo avuto una lite. Sono così furiosa che lo abbiano fatto. E mi dispiace che tu ti trovi in questa posizione. Mi assicurerò che non accada nulla al riguardo. Ho detto loro che è stata colpa mia se cercavo di afferrare il tuo telefono. Sono appena uscita dall'ospedale. Chiamami quando sei fuori. Ti amo". Prima dell'arresto, la stella nascente di Hollywood ha conquistato una candidatura agli Emmy per Lovecraft Country – La terra dei demoni, ha ricoperto ruoli rilevanti nei film campioni di incassi Creed III e Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ha girato la seconda stagione della serie tv Loki. Tra i progetti futuri Majors annovera Avengers: The Kang Dynasty del Marvel Cinematic Universe, atteso nell'estate 2025.