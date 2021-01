Per scacciare il “blues” in agguato nel lunedì più triste dell’anno (il terzo di gennaio, quindi oggi), abbiamo selezionato la top ten di pellicole divertentissime. Da Tolo Tolo a Tutti per 1- 1 per tutti (disponibili nella collezione “Rimedi contro il Blue Monday” da oggi su Sky on Demand) fino a Frankenstein Junior e Parto col folle, preparatevi a piangere. Dalle risate, non certo per la tristezza!