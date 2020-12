Poliziotti da ridere: cinque film da non perdere

In occasione dell’esordio di Cops-Una banda di poliziotti, ecco cinque pellicole (in onda su Su Sky Cinema ) in cui le forze dell'ordine sono protagoniste di commedie davvero esilaranti

approfondimento Cops- Una banda di poliziotti, le location dei due episodi Cops – Una banda di poliziotti sigla il primo appuntamento con la produzione originale Sky e Banijay Italia: una commedia in due storie di Luca Miniero che vede protagonisti Claudio Bisio e Stefania Rocca, insieme a Pietro Sermonti, Francesco Mandelli e molti altri. L’intreccio racconta del commissariato di Apulia, piccolo centro del sud Italia a pochi chilometri da Lecce, che si trova destinato a chiudere per assenza di crimini. Il gruppo di poliziotti che vi lavora ha quindi solo una possibilità per evitare di essere licenziati: creare loro stessi dei reati in città. Le risate non mancheranno e, per prepararvi al meglio alla proiezione, sabato 12 e domenica 13 dicembre Sky Cinema Comedy propone una doppia maratona composta da diciotto film che vedono come protagonisti degli spassosi e talvolta imbranati agenti di polizia. Ecco i cinque titoli immancabili.

La pantera rosa approfondimento Cops-Una banda di poliziotti cast: Giulia Bevilacqua Maria Crocifissa Diretto da Blake Edwards e interpretato da Peter Sellers, La pantera rosa ha fatto divertire le platee di tutto il mondo grazie alla sua struttura comica parodistica e un protagonista semplicemente indimenticabile. Inizialmente, Peter Ustinov era stato contattato per la parte ma, quando questi abbandonò il progetto, la produzione ci mise poco a individuare in Sellers il profilo perfetto. Il film è un successo talmente consolidato da rendere il volto dell’attore familiare ai più e a dare vita a una vera e propria saga ricca di sequel. La maggior parte delle gag vennero improvvisate sul set grazie alla straordinaria alchimia nata tra attore e regista.

Starsky & Hutch approfondimento Cops, il cast: Claudio Bisio è il Commissario Cinardi Ovviamente basato sull’omonima serie televisiva poliziesca degli anni Settanta, il film diretto da Todd Phillips (lo stesso di Joker) mescola le risate del duo comico statunitense più affiatato e famoso di quegli anni (gli amici Ben Stiller e Owen Wilson) a una trama più classica basata su gangster e malaffari. Tra funambolici inseguimenti e sparatorie stralunate, il film è probabilmente il più iconico progetto moderno in grado di mescolare azione e risate.

Una pallottola spuntata Il tenente Frank Drebin interpretato da Leslie Nielsen è diventato un mito inarrivabile per milioni di spettatori che conoscono le battute del film tutte a memoria. Il lungometraggio è un must del genere di riferimento e abbonda di comicità provando a restituirla tramite diversi codici: dalla battuta esplicita alla costruzione più macchinosa, senza dimenticarsi di gag corporali e doppi sensi. Impossibile resistergli.

Lo Sbirro, il boss e la bionda Robert De Niro, Uma Thurman e Bill Murray sono i protagonisti di questo lavoro che, a partire dai nomi dei suoi interpreti, mette le cose in chiaro sul tenore della messa in scena e la sostanza cinematografica che tratta. Stiamo infatti parlando di una sorta di commedia sentimentale intrecciata a una trama tipicamente gangster. Murray e De Niro sono ovviamente agli antipodi dei generi, uniti e fortificati dalla presenza magnetica della Thurman che riesce a bilanciare il trio. Prodotto da Martin Scorsese, il film non ha avuto la risonanza adeguata, merita di essere riscoperto.