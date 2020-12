Cops-Una banda di poliziotti cast: Giulia Bevilacqua Maria Crocifissa

approfondimento

Cops - Una banda di poliziotti, la commedia Sky Original con Bisio

Rispetto a lui, Maria è di grado maggiore, cosa che si riflette in tutto: dalla vita privata in famiglia al lavoro, è lei "la donna che porta i pantaloni" (dentro e fuor di metafora).



Il suo compagno di set e di vita diegetica (Sermonti appunto, colui che veste i panni del suo consorte e collega) la definisce “la donna più bella del paese”: la bellezza dell’attrice è innegabile, inoltre la freschezza e la genuinità che la contraddistinguono si sposano al bacio con il suo personaggio.



Unica donna (assieme al personaggio interpretato da Stefania Rocca) in un folto gruppo maschile, Maria si sa difendere perfettamente. Anzi, come afferma Sermonti: “La cifra di questo set è lo spogliatoio di una caserma, un ambiente di maschi. Soprattutto quando c’è Giulia”. La sua personalità è molto forte, parliamo di una donna che non si fa certo mettere i piedi in testa da nessuno, né dal marito né tantomeno dal collega poliziotto.



“L’acume non è la cifra del commissariato”, aggiunge Pietro Sermonti, spiegando che Maria Crocifissa spicca anche per intelligenza in mezzo agli altri poliziotti, “malati” di pigrizia cronica (fanno il sonnellino dopo pranzo in commissariato, il personaggio di Sermonti ha addirittura l’amaca).



Lei invece è la quota di intelligenza, praticità e al contempo delicatezza. La sua presenza fa la differenza.



L’appuntamento con Maria Crocifissa e gli altri personaggi di Cops - Una banda di poliziotti è per lunedì 14 e 21 dicembre su Sky Cinema Uno.