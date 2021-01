5 anni senza Alan Rickman: i migliori film dell'attore

4/15

"Trappola di cristallo" è il primo episodio della saga di Die hard e Rickman comparirà ancora in alcune sequenze del terzo capitolo, "Duri a morire". Nella foto una scena de "Il fantasma innamorato" del 1990, quarta apparizione sul grande schermo in carriera per l'attore britannico. Per il ruolo interpretato in questa pellicola riceverà una candidatura al premio Bafta nel 1992 come miglior attore protagonista (WEBPHOTO)