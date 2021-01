Harry Potter: Lavanda Brown in ospedale con il figlio per Covid

Jessie Cave - famosa per aver interpretato il personaggio di Lavanda nei film della saga cinematografica sul mago più celebre del mondo - ha annunciato su Instagram che il figlio appena nato è positivo alla variante inglese del Coronavirus. Il bambino è ricoverato in isolamento nel reparto Covid di un ospedale britannico, assieme alla madre che veglia su di lui (rassicurando i fan sui social circa il suo stato di salute)

Ad annunciarlo è stata l’attrice stessa con un post su Instagram: ha pubblicato la foto del piccolo in un lettino ospedaliero, in isolamento assieme alla madre che veglia preoccupata al suo capezzale.

L’attrice britannica Jessie Cave , celebre per aver interpretato il personaggio di Lavanda Brown nei film della saga cinematografica di Harry Potter, è ricoverata in ospedale nel Regno Unito assieme al figlio di due mesi perché il neonato è risultato positivo al Covid.

Il neonato ha contratto la variante inglese del Coronavirus, definita da Jessie Cave “estremamente potente e contagiosa” . L’attrice ha aggiunto un’esortazione rivolta ai suoi connazionali: “Spero che le persone facciano ancora più attenzione per le prossime settimane”. Nella foto postata su Instagram compare in primo piano il computer portatile su cui Jessie Cave sta seguendo il notiziario della BBC, con il primo ministro Boris Johnson che parla al Regno Unito mentre annnuncia il terzo lockdown inglese a causa dell’emergenza sanitaria.

Il bambino, di nome Tenn, secondo quanto riportato dalla madre su Instagram avrebbe “urlato quando gli aghi sono stati messi nella sua piccola mano nel reparto Covid”. Si tratta del secondo figlio di Jessie Cave, 33 anni (il primogenito, Donnie, è nato nel dicembre 2014). Tenn è stato partorito lo scorso ottobre e immediatamente ricoverato in terapia intensiva a causa di un travaglio “traumatico”. L’attrice scrive che adesso è più forte rispetto alla nascita, cosa che fa ben sperare circa il suo stato di salute.

Jessie Cave alias Lavanda Brown



L’attrice britannica è famosa per il suo ruolo di Lavanda Brown nella saga cinematografica di Harry Potter. Fa parte del cast dal 2009, anno in cui ha impersonato per la prima volta Lavanda.

Nel 2007, in occasione del casting per quel ruolo, l’attrice (che ha debuttato nella serie televisiva Summerhill, in onda sulla CBBC nel 2008) ha battuto ben 7mila candidate che si erano presentate alle audizioni.

Ed è stata confermata nel ruolo di Lavanda Brown pure nei successivi capitoli dell’epopea “harrypotteriana”, rispettivamente in Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1 e Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2 .