Da grandi, il cast del film con Enrico Brignano e Ilenia Pastorelli. FOTO
Questa sera su Canale 5, alle 21:20, va in onda la commedia corale del 2023 diretta da Fausto Brizzi, remake di Da grande del 1987. La pellicola racconta la storia di quattro bambini che desiderano diventare adulti e si ritrovano improvvisamente nei panni di quattro quarantenni. Nel cast ci sono Enrico Brignano, Ilenia Pastorelli, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Valeria Bilello. Scopriamo di più sugli interpreti e i rispettivi personaggi
A cura di Camilla Sernagiotto