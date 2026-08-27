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Luca Bizzarri ha conosciuto Paolo Kessisoglu nel 1991 e insieme i due hanno formato il duo comico Luca e Paolo. La coppia ha lavorato in televisione, al cinema e in teatro. Luca Bizzarri ha inoltre condotto insieme a Paolo Kessisoglu il Festival di Sanremo del 2011. Nel 2023 ha vinto la terza stagione di LOL - Chi ride è fuori insieme a Fabio Balsamo. E Kessisoglu è presente assieme a lui anche nel cast di questo film, come vedremo tra poco...