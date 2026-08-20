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Scary Movie 6, la data di uscita su Paramount+ del sesto film della saga horror-comedy

Cinema

Camilla Sernagiotto

©Webphoto

Il sesto atto dell'epopea parodica dell'orrore, sarà disponibile su Paramount+ dal 3 settembre 2026 dopo la distribuzione nelle sale. Diretto da Michael Tiddes, ha superato i 230 milioni di dollari al box office mondiale e segna il ritorno della famiglia Wayans nel franchise insieme ad Anna Faris e Regina Hall

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Dopo la conclusione del percorso cinematografico, Scary Movie 6 entra nella fase di distribuzione in streaming. Il titolo approderà su Paramount+ (visibile anche su Sky Glass e Sky Q) il 3 settembre 2026, completando così il passaggio dalla sala alla piattaforma digitale. Il film appartiene alla serie comica che rielabora in chiave parodica il cinema horror e rappresenta il sesto episodio del franchise.

 

La regia è affidata a Michael Tiddes. L’elemento più rilevante del progetto è la riunificazione di parte del cast storico e della famiglia Wayans, assente dal franchise dai tempi di Scary Movie 2. Il loro ritorno avviene dopo anni di separazione legati a divergenze con la produzione guidata da Bob Weinstein. Il film riprende personaggi e interpreti della fase iniziale della saga, inserendoli in una narrazione che richiama sia Scream sia l’horror recente.

Distribuzione e risultati al botteghino

L’uscita nelle sale ha registrato un avvio positivo. Il film ha incassato 54 milioni di dollari nella fase iniziale della distribuzione, raggiungendo successivamente un totale globale superiore ai 230 milioni.

 

Con la conclusione della programmazione cinematografica, il titolo viene ora inserito nel catalogo di Paramount+. Tutti i capitoli della serie Scary Movie risultano già disponibili sulla piattaforma, che accoglie quindi anche il sesto episodio.

Approfondimento

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Il ritorno del cast originale

Il nuovo film riporta sullo schermo Marlon Wayans nel ruolo di Shorty Meeks e Shawn Wayans nel ruolo di Ray. Anna Faris torna a interpretare Cindy Campbell, mentre Regina Hall riprende il personaggio di Brenda Meeks. Le due attrici non avevano partecipato al quinto capitolo della saga.

 

La presenza congiunta dei quattro interpreti principali ricostituisce il nucleo originario del franchise e rappresenta una delle caratteristiche centrali di questo episodio.

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La definizione di “rebootquel”

Marlon Wayans, in un’intervista a Entertainment Weekly, ha descritto il progetto come un “rebootquel”, termine usato per indicare un’operazione che combina riavvio e continuità narrativa. L’intento dichiarato è quello di recuperare l’impostazione dei primi film della serie.

 

Secondo l’attore, la comicità del nuovo capitolo mantiene l’approccio satirico tipico dei fratelli Wayans, rivolgendosi a elementi del cinema horror e a fenomeni culturali contemporanei come la cancel culture e il concetto di safe space.

Riferimenti al cinema horror

Il film costruisce la propria struttura parodica a partire dalla saga Scream, estendendo poi i riferimenti a produzioni horror recenti. Tra i titoli citati figurano Sinners e Get Out, utilizzati come materiale di rielaborazione comica.

 

L’operazione si colloca nella tradizione del franchise, che ha sempre basato la propria identità sulla rilettura di film e tendenze del genere horror.

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Scary Movie 6, anticipata la data di uscita

Il ritorno dopo venticinque anni

Marlon Wayans ha collegato il proprio rientro nella saga a un intervallo di circa venticinque anni rispetto ai primi capitoli. L’attore ha indicato diversi fattori alla base della decisione, tra cui cambiamenti nel contesto produttivo e motivazioni personali.

 

Con il ritorno di Marlon Wayans, Shawn Wayans, Anna Faris e Regina Hall, Scary Movie 6 ricompone il gruppo storico della serie. Dopo il risultato al botteghino e la conclusione della distribuzione cinematografica, il film si prepara ora alla diffusione in streaming su Paramount+ a partire dal 3 settembre 2026.

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