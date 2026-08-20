Scary Movie 6, la data di uscita su Paramount+ del sesto film

Il sesto atto dell'epopea parodica dell'orrore, sarà disponibile su Paramount+ dal 3 settembre 2026 dopo la distribuzione nelle sale. Diretto da Michael Tiddes, ha superato i 230 milioni di dollari al box office mondiale e segna il ritorno della famiglia Wayans nel franchise insieme ad Anna Faris e Regina Hall

Dopo la conclusione del percorso cinematografico, Scary Movie 6 entra nella fase di distribuzione in streaming. Il titolo approderà su Paramount+ (visibile anche su Sky Glass e Sky Q) il 3 settembre 2026, completando così il passaggio dalla sala alla piattaforma digitale. Il film appartiene alla serie comica che rielabora in chiave parodica il cinema horror e rappresenta il sesto episodio del franchise.

La regia è affidata a Michael Tiddes. L’elemento più rilevante del progetto è la riunificazione di parte del cast storico e della famiglia Wayans, assente dal franchise dai tempi di Scary Movie 2. Il loro ritorno avviene dopo anni di separazione legati a divergenze con la produzione guidata da Bob Weinstein. Il film riprende personaggi e interpreti della fase iniziale della saga, inserendoli in una narrazione che richiama sia Scream sia l’horror recente.