L'attrice italiana è stata ospite della cerimonia di apertura della kermesse che si svolgerà fino al 15 agosto. Suo padre Roberto vinse lo stesso riconoscimento nel 1948, quasi ottant'anni fa Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Isabella Rossellini ha ricevuto l'Excellence Award nell'ambito della cerimonia di apertura del Locarno Film Festival, iniziato sul Lago Maggiore, in Svizzera, mercoledì 5 agosto e in corso fino a sabato 15.

L'attrice italiana dalla lunga carriera internazionale ha ritirato il riconoscimento che la kermesse attribuisce tradizionalmente alle personalità che hanno lasciato un segno nel cinema.

Rossellini si è emozionata ricordando i suoi illustri familiari, che hanno ricevuto lo stesso premio prima di lei. A Locarno hanno ritirato l'Excellence Award sia Roberto Rossellini che Renzo, fratello di Isabella e produttore.

A Isabella Rossellini il premio che andò anche al padre Roberto e al fratello Renzo "Sono molto onorata perché non mi ero resa conto di essere 'eccellente", ha detto Isabella Rossellini al pubblico di Locarno riunito in Piazza Grande per la serata di apertura della 79esima edizione del prestigioso Festival cinematografico.

L'attrice ha poi aggiunto: "Mi mi fa piacere anche perchè mio padre ha vinto questo premio nel 1948, quindi quasi 80 anni, fa e mio fratello, produttore, nel 2022: quindi sono all'altezza di mio padre e del mio fratellone e questo mi riempie di orgoglio".

Rossellini, sorridente ed elegante, vestita con un abito bianco di satin, un modello a tunica con le maniche lunghe, tipico del suo stile, si è fatta fotografare sul palco della kermesse sul quale, nei prossimi gioni, sono attese numerose star internazionali e tanti grandi autori.

Tra questi, si segnalano il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense Darren Aronofsky, omaggiato dalla manifestazione col Pardo d'Onore, premio che viene assegnato ai grandi maestri del cinema internazionale - lo hanno ricevuto, tra gli altri, anche Stanley Kubrick, Bernardo Bertolucci, Jean-Luc Godard e Marco Bellocchio.

Poi, arriveranno in Svizzera anche James Gray, premiato quest'anno col Pardo alla Carriera, e Asia Argento a cui andrà il Life Achievement Award. Approfondimento Isabella Rossellini, dagli esordi alla candidatura all'Oscar. FOTO

I film internazionali e gli italiani attesi a Locarno Isabella Rossellini è stata premiata nell'ambito della serata di apertura dell'edizione 2026 nella quale era in programma la proiezione di Les Yeux Verts, titolo italiano Gli occhi verdi, coproduzione francese, belga e svedese firmata da Fanny Liatard e Jeremy Trouilh.

La kermesse ospiterà molti titoli interessanti e attesi, tra cui spiccano The Invite, la nuova commedia brillante di Olivia Wilde, Paper Tiger di James Gray, che è stato presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes e Nowhere to Lay My Eyes, film del coreano Hong Sangsoo.

Come è noto, sono i tre i film italiani in Concorso: Alberi erranti di Salvatore Mereu, Ketticè di Giovanni Tortorici e Armony di Dario Albertini.

Matteo Incollu con L'estate che finì due volte, è in Concorso nella sezione Locarno Kids Screenings.