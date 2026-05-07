David di Donatello 2026, 4 film premiati su Sky

Sono già disponibili e presto in arrivo su Sky e NOW i film vincitori dei David di Donatello: dal premio a Matilda De Angelis come Miglior attrice non protagonista per “Fuori”, alle tre statuette vinte dallo Sky Exclusive “Le assaggiatrici”, fino ai quattro riconoscimenti conquistati da “Primavera” e al David per il Miglior film internazionale assegnato a “Una battaglia dopo l’altra”.

Con 9 statuette complessive, sono 4 i film premiati alla 71ª edizione dei David di Donatello già disponibili e presto in arrivo su Sky e NOW: dal premio a Matilda De Angelis come Miglior attrice non protagonista per “Fuori”, alle tre statuette vinte dallo Sky Exclusive “Le assaggiatrici”, fino ai quattro riconoscimenti conquistati da “Primavera” e al David per il Miglior film internazionale assegnato a “Una battaglia dopo l’altra”. VAI ALLO SPECIALE DAVID DI DONATELLO

“FUORI” - Matilda De Angelis Miglior attrice non protagonista

Per la regia di Martone, Fuori è un viaggio tagliente ispirato ai romanzi L’università di Rebibbia e Le certezze del dubbio di Goliarda Sapienza, il film racconta un’Italia nascosta: quella delle donne recluse, dei corpi marginali, delle anime in rivolta.

Valeria Golino, nei panni della scrittrice siciliana, è magistrale: intensa, segreta, indomabile. Accanto a lei brillano Matilda De Angelis ed Elodie, entrambe sorprendentemente vere, entrambe creature di questa storia che vibra tra colpa, desiderio e rinascita (LA RECENSIONE).

Già disponibile on demand su Sky Cinema e in streaming su NOW Approfondimento Matilda De Angelis, il discorso ai David di Donatello 2026

Sky Exclusive “LE ASSAGGIATRICI”

3 statuette: Miglior sceneggiatura non originale, Miglior trucco, David giovani

Il film di Silvio Soldini Le assaggiatrici, liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Rosella Postorino (libro che ha vinto il Premio Campiello 2028), è un racconto di coraggio e paura che narra la storia delle assaggiatrici di Hitler, portando sul grande schermo un racconto intenso, drammatico e devastante che restituisce la bellezza delle pagine del romanzo, offrendo alla platea cinematografica un gioiellino. Già disponibile on demand su Sky Cinema e in streaming su NOW Approfondimento Le assaggiatrici, il film di Soldini ispirato al romanzo di Postorino

“PRIMAVERA” 4 statuette: Migliore colonna sonora, Miglior compositore, Miglior suono, Migliori costumi, Miglior acconciatura



Ambientato nella Venezia dei primi anni del Settecento, Primavera è un film che intreccia racconto biografico, ricostruzione storica e dimensione musicale. Diretto da Damiano Michieletto, alla sua prima esperienza nella regia cinematografica, il film si colloca in una tradizione narrativa che usa la musica come strumento espressivo centrale, senza mai separarla dal vissuto umano dei personaggi. Al centro del racconto c’è Cecilia, interpretata da Tecla Insolia. E' in arrivo martedì 12 maggio su Sky Cinema e NOW Approfondimento Primavera, trama e cast del film con Tecla Insolia e Michele Riondino