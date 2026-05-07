David di Donatello 2026, 4 film premiati su Sky

Sono già disponibili e presto in arrivo su Sky e NOW i film vincitori dei David di Donatello: dal premio a Matilda De Angelis come Miglior attrice non protagonista per “Fuori”, alle tre statuette vinte dallo Sky Exclusive “Le assaggiatrici”, fino ai quattro riconoscimenti conquistati da “Primavera” e al David per il Miglior film internazionale assegnato a “Una battaglia dopo l’altra”.
Con 9 statuette complessive, sono 4 i film premiati alla 71ª edizione dei David di Donatello già disponibili e presto in arrivo su Sky e NOW: dal premio a Matilda De Angelis come Miglior attrice non protagonista per “Fuori”, alle tre statuette vinte dallo Sky Exclusive “Le assaggiatrici”, fino ai quattro riconoscimenti conquistati da “Primavera” e al David per il Miglior film internazionale assegnato a “Una battaglia dopo l’altra”.
“FUORI” - Matilda De Angelis Miglior attrice non protagonista
Per la regia di Martone, Fuori è un viaggio tagliente ispirato ai romanzi L’università di Rebibbia e Le certezze del dubbio di Goliarda Sapienza, il film racconta un’Italia nascosta: quella delle donne recluse, dei corpi marginali, delle anime in rivolta.
Valeria Golino, nei panni della scrittrice siciliana, è magistrale: intensa, segreta, indomabile. Accanto a lei brillano Matilda De Angelis ed Elodie, entrambe sorprendentemente vere, entrambe creature di questa storia che vibra tra colpa, desiderio e rinascita (LA RECENSIONE).
Già disponibile on demand su Sky Cinema e in streaming su NOW
Approfondimento
Matilda De Angelis, il discorso ai David di Donatello 2026
Sky Exclusive “LE ASSAGGIATRICI”
3 statuette: Miglior sceneggiatura non originale, Miglior trucco, David giovani
Il film di Silvio Soldini Le assaggiatrici, liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Rosella Postorino (libro che ha vinto il Premio Campiello 2028), è un racconto di coraggio e paura che narra la storia delle assaggiatrici di Hitler, portando sul grande schermo un racconto intenso, drammatico e devastante che restituisce la bellezza delle pagine del romanzo, offrendo alla platea cinematografica un gioiellino.
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Approfondimento
Le assaggiatrici, il film di Soldini ispirato al romanzo di Postorino
“PRIMAVERA” 4 statuette: Migliore colonna sonora, Miglior compositore, Miglior suono, Migliori costumi, Miglior acconciatura
Ambientato nella Venezia dei primi anni del Settecento, Primavera è un film che intreccia racconto biografico, ricostruzione storica e dimensione musicale. Diretto da Damiano Michieletto, alla sua prima esperienza nella regia cinematografica, il film si colloca in una tradizione narrativa che usa la musica come strumento espressivo centrale, senza mai separarla dal vissuto umano dei personaggi. Al centro del racconto c’è Cecilia, interpretata da Tecla Insolia.
E' in arrivo martedì 12 maggio su Sky Cinema e NOW
Approfondimento
Primavera, trama e cast del film con Tecla Insolia e Michele Riondino
“UNA BATTAGLIA DOPO L’ALTRA” Miglior film internazionale
Paul Thomas Anderson, regista di Magnolia, Il petroliere e Il filo nascosto, firma il suo primo action-movie: un racconto viscerale, urgente, che fonde generi differenti e li trasforma in un'esperienza cinematografica potente. Una battaglia dopo l'altra si ispira liberamente al romanzo Vineland di Thomas Pynchon ed esplora le ferite mai rimarginate di un'America divisa.
E' già disponibile su Sky Primafila
Approfondimento
Una battaglia dopo l'altra, la recensione del film con DiCaprio
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David di Donatello 2026, le pagelle ai look sul red carpet. FOTO
A Cinecittà i riflettori si accendono sulle stelle del cinema nazionale per i premi più ambiti della stagione. Sul tappeto rosso sfilano gli ospiti internazionali e i presentatori della serata. Bianca Balti esordisce in nero ma è solo il primo cambio d'abito per la co-conduttrice del gala. Il nero è la scelta preferita delle attrici candidate, da Matilda De Angelis a Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi. I nostri voti ai look più belli agli arrivi a cura di Vittoria Romagnuolo