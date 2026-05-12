Ambientato nella Venezia del primo Settecento, Primavera, da martedì 12 maggio in prima TV esclusiva su Sky Cinema e NOW — segna l’esordio cinematografico di Damiano Michieletto ed è liberamente tratto da Stabat Mater di Tiziano Scarpa. Con Tecla Insolia e Michele Riondino, il film racconta l’incontro tra una giovane violinista dell’Ospedale della Pietà e Antonio Vivaldi, trasformando la musica in un gesto di libertà e disobbedienza. Vincitore di 4 David di Donatello

Ambientato nella Venezia dei primi del Settecento, Primavera è liberamente tratto dal romanzo Stabat Mater e ne conserva il nucleo più radicale: uno sguardo interno, femminile, claustrofobico, che trasforma la musica da ornamento a gesto politico. L’Ospedale della Pietà è insieme rifugio e prigione, luogo di formazione e di reclusione. Le orfane più dotate vengono educate alla musica e diventano un’orchestra leggendaria, ammirata in tutta Europa. Ma restano invisibili. Suonano dietro una grata, con il volto coperto. Il suono può circolare, i corpi no.

L’arrivo di Antonio Vivaldi, interpretato da Michele Riondino con una misura malinconica e mai enfatica, introduce una frattura. Il “prete rosso” è un uomo in cerca di riconoscimento, afflitto da difficoltà economiche, desideroso di lasciare un segno. Riconosce subito il talento di Cecilia e la spinge al centro dell’orchestra. Tra i due nasce un rapporto artistico intenso, fatto di stima, attrazione intellettuale e ambiguità. Primavera è chiarissimo nel non trasformare Vivaldi in un salvatore: non è un eroe, ma un catalizzatore. Questa non è la sua storia. È la storia di Cecilia.

Cecilia, interpretata da una straordinaria Tecla Insolia, è il cuore pulsante del film. Violinista prodigiosa, vive alla Pietà da sempre e conosce già il proprio destino: un matrimonio combinato, la fine della musica, la dissoluzione dell’identità. Quando viene promossa a primo violino, definisce se stessa un “investimento inutile”. In quella frase, pronunciata senza enfasi, si condensa l’intero senso di un’epoca: il talento femminile è tollerato solo finché produce valore per altri.

Rigore formale e cast in stato di grazia

Primavera è un’opera intrepida ma mai compiaciuta. Michieletto lavora per sfumature, per toni e mezzi toni, rifuggendo ogni forma di assoluto. Lo dichiara fin dall’inizio, con una scena apparentemente laterale — una nidiata di gattini destinata a una fine orribile — che non è affatto gratuita. È un’immagine di crudeltà e fragilità, di un destino non ancora scritto, che torna silenziosamente nell’economia della storia e nell’evoluzione di Cecilia.

A rendere così saldo l’equilibrio tra rigore formale ed emozione contribuisce in modo decisivo la sceneggiatura di Ludovica Rampoldi, da anni una delle voci più solide e intelligenti del cinema italiano. Il suo lavoro su Primavera evita ogni psicologismo didascalico e costruisce personaggi che vivono di silenzi, scarti, frasi trattenute. Una scrittura che conosce il peso della Storia ma non ne resta schiacciata, capace di far dialogare l’intimità dei corpi con la violenza dei sistemi.

A colpire è anche il lavoro sensoriale sulla materia sonora. Non sorprende che Primavera abbia conquistato il David per il miglior suono: Michieletto filma la musica non come semplice accompagnamento emotivo, ma come presenza fisica, quasi tattile. Gli archi sembrano incidere l’aria umida della laguna, mentre il silenzio dei corridoi della Pietà pesa quanto una condanna. Anche i costumi e le acconciature premiati ai David evitano il feticismo calligrafico del cinema in costume tradizionale: il Settecento di Primavera non è mai un museo da cartolina, ma un organismo vivo, consumato, soffocante.