Primavera, stasera su Sky il film vincitore di 4 David di Donatello

Arriva in esclusiva su Sky Cinema in prima TV il film vincitore di 4 statuette alla 71ª edizione dei David di Donatello con Tecla Insolia, Michele Riondino e Andrea Pennacchi. Stasera alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K

Un racconto di formazione, musica e desiderio di libertà sullo sfondo di una Venezia settecentesca. Arriva in esclusiva su Sky Cinema in prima TV il film vincitore di 4 statuette alla 71ª edizione dei David di Donatello : PRIMAVERA , con Tecla Insolia, Michele Riondino e Andrea Pennacchi , che esordirà martedì 12 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno , in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K .

Ambientato nella Venezia dei primi del Settecento, il film – esordio alla regia cinematografica di Damiano Michieletto – segue la storia di Cecilia, interpretata da Tecla Insolia, giovane e talentuosa violinista cresciuta all’Ospedale della Pietà, istituzione che accoglie e forma le orfane attraverso la musica. Dotata di un talento straordinario, Cecilia vive però una condizione di reclusione: può esibirsi solo dietro una grata, senza mai entrare davvero in contatto con il mondo esterno.

La sua vita cambia con l’arrivo del nuovo maestro di violino, Antonio Vivaldi, interpretato da Michele Riondino, figura carismatica e tormentata, capace di riconoscere e liberare il potenziale della giovane musicista. Accanto a loro, Andrea Pennacchi nel ruolo del Governatore dell’Ospedale della Pietà, figura che incarna l’autorità dell’istituzione, e Stefano Accorsi nei panni di Sanfermo, nobile e mecenate destinato a influenzare il futuro della protagonista.

Distribuito da Warner Bros. Pictures e liberamente tratto dal romanzo Stabat Mater di Tiziano Scarpa pubblicato in Italia da Einaudi, PRIMAVERA, mette al centro il potere trasformativo della musica, raccontando l’incontro tra due anime in cerca di affermazione e libertà: quella di Cecilia, sospesa tra il bisogno di conoscere le proprie origini e il desiderio di un futuro diverso, e quella di Vivaldi, compositore travolto da un’urgenza creativa capace di cambiare per sempre chi lo ascolta.

PRIMAVERA - una produzione Warner Bros. Entertainment Italia e Indigo Film - ai David di Donatello 2026 è stato premiato per Miglior compositore, Miglior suono, Migliori costumi e Miglior acconciatura.

Con uno sguardo visivo raffinato e profondamente legato alla dimensione musicale, Michieletto costruisce un racconto intenso e immersivo, in cui Venezia diventa spazio emotivo e simbolico, mentre la musica si fa linguaggio universale di ribellione e rinascita.

SINOSSI

Primi del Settecento. L'Ospedale della Pietà è il più grande orfanotrofio di Venezia, ma è anche un'istituzione che avvia le orfane più brillanti allo studio della musica. La sua orchestra è una delle più apprezzate al mondo. Cecilia ha vent'anni, vive da sempre alla Pietà ed è una straordinaria violinista. L'arte ha dischiuso la sua mente ma non le porte dell'orfanotrofio; può esibirsi solo lì dentro, dietro una grata, per ricchi mecenati. Questo fino a che un vento di primavera scuote improvvisamente la sua vita. Tutto cambia con l'arrivo del nuovo insegnante di violino. Il suo nome è Antonio Vivaldi.

PRIMAVERA | da martedì 12 maggio in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di 3 anni il film sarà disponibile in anteprima on demand con Primissime.