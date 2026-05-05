Festival Cannes 2026, Demi Moore, Chloé Zhao e Stellan Skarsgård in giuria. Assente ElordiCinema
La giuria della 79ª edizione in programma dal 12 al 23 maggio, che assegnerà la Palma d'Oro a uno dei 22 film in Concorso, sarà presieduta dal regista e sceneggiatore sudcoreano Park Chan-wook e includerà anche l’attrice e produttrice irlandese-etiope Ruth Negga, la regista e sceneggiatrice belga Laura Wandel, il regista cileno Diego Céspedes, l’attore ivoriano-americano Isaach De Bankolé e lo sceneggiatore scozzese Paul Laverty. Jacob Elordi ha invece rinunciato a causa di un infortunio a un piede
L’attrice Demi Moore, la regista e sceneggiatrice Chloé Zhao e l’attore Stellan Skarsgård faranno parte della giuria della 79ª edizione del Festival di Cannes, in programma dal 12 al 23 maggio, che sarà presieduta dal regista e sceneggiatore sudcoreano Park Chan-wook. La giuria, che assegnerà la Palma d’Oro a uno dei 22 film in Concorso (nell’edizione 2025 la giuria di Juliette Binoche aveva attribuito il riconoscimento al film Un semplice incidente del regista iraniano Jafar Panahi), include anche l’attrice e produttrice irlandese-etiope Ruth Negga, la regista e sceneggiatrice belga Laura Wandel, il regista cileno Diego Céspedes, l’attore ivoriano-americano Isaach De Bankolé e lo sceneggiatore scozzese Paul Laverty.
- Il presidente di giuria Park Chan-wook ha alle spalle una lunga storia con il Festival di Cannes. Ha infatti vinto il Grand Prix Speciale della Giuria all’edizione 2024 con il film Old Boy, il Premio della giuria all’edizione 2009 con il film Thirts e il premio per la Miglior regia all’edizione 2022 con il film Decision to Leave.
- Demi Moore ha partecipato al Festival di Cannes 2024 per il ritorno sul grande schermo nel film The Substance di Coralie Fargeat, che ha conquistato non solo il premio per la Migliore sceneggiatura, ma anche la vittoria ai Golden Globes, agli Screen Actors Guild Awards e ai Critics’ Choice Awards e la nomination ai BAFTA e agli Oscar. Prossimamente apparirà nei film I Love Boosters di Boots Riley e Strange Arrivals con Colman Domingo.
- Chloé Zhao ha recentemente diretto Hamnet – Nel nome del figlio, che è valso un premio Oscar, un Golden Globe e un BAFTA all’attrice protagonista Jessie Buckley. Nel 2021, inoltre, la regista e sceneggiatrice cinese ha vinto due premi Oscar, rispettivamente nelle categorie Miglior film e Miglior regia, per la pellicola Nomadland, mentre nel 2023 ha fondato la casa di produzione Book of Shadows e nel 2025 gli studi Kodansha Studios.
- Stellan Skarsgård ha partecipato al Festival di Cannes 2025 con il film Sentimental Value di Joachim Trier, per il quale ha vinto un Golden Globe e ha conquistato una candidatura all’Oscar come Miglior attore non protagonista. Il dramma familiare ha poi vinto il premio Oscar come Miglior film internazionale.
- Ruth Negga è nota soprattutto per l’interpretazione nel film Loving – L’amore deve nascere libero di Jeff Nichols, per il quale ha ricevuto una nomination all’Oscar, e per aver recitato nel thriller Due donne – Passing di Rebecca Hall.
- Laura Wandel ha recentemente diretto il film Adam’s Sake, presentato alla Semaine de la Critique al Festival di Cannes.
- Diego Céspedes ha vinto il premio Un Certain Regard al Festival di Cannes 2025 con il film d’esordio The Mysterious Gaze of the Flamingo.
- Isaac De Bankolé ha recitato nei film Black Panther e The Brutalist e sarà presto protagonista dell’attesissima pellicola Dune: Parte 3.
- Paul Laverty ha lavorato per 30 anni con Ken Loach e con la produttrice Rebecca O’Brien e ha scritto le sceneggiature dei due film del regista vincitori della Palma d’Oro Il vento che accarezza l’erba (2006) e Io, Daniel Blake (2016).
LA RINUNCIA DI JACOB ELORDI
Nella giuria della 79ª edizione del Festival di Cannes presieduta da Park Chan-wook sarà invece assente l’attore Jacob Elordi, che ha dovuto rinunciare a causa di un infortunio al piede. Oltre a visionare i film, infatti, i giurati devono percorrere la Croisette e partecipare ad anteprime, conferenze stampa, servizi fotografici e feste. Elordi, che ha ottenuto la fama grazie alle interpretazioni nella commedia romantica The Kissing Booth e nella serie tv Euphoria, nel 2026 ha ricevuto una nomination all’Oscar per il film Frankenstein di Guillermo del Toro e ha recitato nella pellicola Cime tempestose con Margot Robbie. Prossimamente comparirà nel film di fantascienza post-apocalittico The Dog Stars di Ridley Scott. I registi che presenteranno in anteprima in Concorso i film al Festival di Cannes includono invece Asghar Farhadi (Parallel Tales), Pedro Almodóvar (Amarga Navidad), Pawel Pawlikowski (Fatherland), Ira Sachs (The Man I Love), Hirokazu Kore-eda (Sheep in the Box), László Nemes (Moulin) e Ryusuke Hamaguchi (All of a Sudden).
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