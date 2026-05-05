La giuria della 79ª edizione in programma dal 12 al 23 maggio, che assegnerà la Palma d'Oro a uno dei 22 film in Concorso, sarà presieduta dal regista e sceneggiatore sudcoreano Park Chan-wook e includerà anche l’attrice e produttrice irlandese-etiope Ruth Negga, la regista e sceneggiatrice belga Laura Wandel, il regista cileno Diego Céspedes, l’attore ivoriano-americano Isaach De Bankolé e lo sceneggiatore scozzese Paul Laverty. Jacob Elordi ha invece rinunciato a causa di un infortunio a un piede

L’attrice Demi Moore , la regista e sceneggiatrice Chloé Zhao e l’attore Stellan Skarsgård faranno parte della giuria della 79ª edizione del Festival di Cannes , in programma dal 12 al 23 maggio, che sarà presieduta dal regista e sceneggiatore sudcoreano Park Chan-wook . La giuria, che assegnerà la Palma d’Oro a uno dei 22 film in Concorso (nell’edizione 2025 la giuria di Juliette Binoche aveva attribuito il riconoscimento al film Un semplice incidente del regista iraniano Jafar Panahi), include anche l’attrice e produttrice irlandese-etiope Ruth Negga , la regista e sceneggiatrice belga Laura Wandel , il regista cileno Diego Céspedes , l’attore ivoriano-americano Isaach De Bankolé e lo sceneggiatore scozzese Paul Laverty .

LA RINUNCIA DI JACOB ELORDI

Nella giuria della 79ª edizione del Festival di Cannes presieduta da Park Chan-wook sarà invece assente l’attore Jacob Elordi, che ha dovuto rinunciare a causa di un infortunio al piede. Oltre a visionare i film, infatti, i giurati devono percorrere la Croisette e partecipare ad anteprime, conferenze stampa, servizi fotografici e feste. Elordi, che ha ottenuto la fama grazie alle interpretazioni nella commedia romantica The Kissing Booth e nella serie tv Euphoria, nel 2026 ha ricevuto una nomination all’Oscar per il film Frankenstein di Guillermo del Toro e ha recitato nella pellicola Cime tempestose con Margot Robbie. Prossimamente comparirà nel film di fantascienza post-apocalittico The Dog Stars di Ridley Scott. I registi che presenteranno in anteprima in Concorso i film al Festival di Cannes includono invece Asghar Farhadi (Parallel Tales), Pedro Almodóvar (Amarga Navidad), Pawel Pawlikowski (Fatherland), Ira Sachs (The Man I Love), Hirokazu Kore-eda (Sheep in the Box), László Nemes (Moulin) e Ryusuke Hamaguchi (All of a Sudden).