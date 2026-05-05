"Alla gente piace discutere su cosa sia la verità. C’è chi dice che la verità siano solo i fatti. Altri dicono che è vero quel che è giusto. Alcuni sostengono persino che non esista la verità ma solo opinioni. La cosa buffa è che anche se non siamo d’accordo su cosa sia la verità, tutti sappiamo quando stiamo dicendo una bugia.” Inizia così, con queste parole pronunciate fuori campo da Rue (Zendaya), il quarto episodio della terza stagione di Euphoria, disponibile Sky e NOW.. Una riflessione morale che fa da cornice a una situazione concretissima: il cane antidroga della DEA ha appena segnalato il bagagliaio della sua auto. Rue viene portata a prendere le impronte digitali. Sotto quelle luci da interrogatorio che non perdonano, la serie costruisce uno dei turning point più importanti dell’intera stagione.

La DEA sa tutto: sa del Messico, sa di Laurie, ha le foto che la ritraggono mentre parla con un membro del cartello. Vent’anni di carcere senza condizionale, più altri venti per ogni morte collegabile. Rue piange. Abbassa la testa. “Ed è così che sono diventata una talpa.” Non dimentichiamoci che nel primo episodio scoprivamo come era diventata un "mulo" della droga. Nell'aria pare di sentire la strofa cantatata da Miss Violetta Beauregarde in "M**** Cousins": "La vita in bilico, debilita. Tu credi che nobiliti ma invece ti squalifica ... Mi spieghi che significa? C'è che hai voluto il baratro, e ora precipita."