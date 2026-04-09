Festival del cinema di Cannes 2026, il programma della 79ma edizione

Prima di annunciare i titoli, Frémaux ha reso omaggio al fotografo Antoni Lallican, ucciso in Ucraina, e a Lillian Sen di Locarno, scomparsa di recente: "A loro pensiamo e dedichiamo la nostra selezione." Ha poi spiegato il criterio che ha guidato le scelte: "Il nostro criterio non è 'mi piace o non mi piace', ma chiederci: questo film dovrebbe essere proiettato a Cannes? Quest'opera rappresenta ciò che è il cinema di oggi?" Il risultato è una selezione di "film intelligenti, opere d'arte di altissimo livello", capaci di raccontare la vita attraverso temi di attualità: violenza, guerra, storia. Ha anche ribadito la posizione già nota sugli studios americani: "Gli Stati Uniti saranno presenti al Festival, gli studios meno. E quando gli studios sono meno presenti a Cannes, lo sono meno in assoluto."