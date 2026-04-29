Checco Zalone arriva in streaming su Netflix con Buen Camino e una sorpresa ineditaCinema
Dopo aver dominato il botteghino con un incasso record di circa 65 milioni di euro, l'ultimo film dell'attore e comico pugliese arriva sulla piattaforma di streaming da oggi - 29 aprile 2026 - offrendo al pubblico una nuova occasione per vedere il la pellicola. E non è solo questo titolo "zaloniano" ad approdare sullo streamer: sono stati resi disponibili anche numerosi titoli che hanno segnato il percorso artistico di Zalone. Tra questi, Cado dalle nubi, Che bella giornata, Sole a catinelle, Quo Vado? e Tolo Tolo
Buen Camino sbarca su Netflix: il trionfo cinematografico di Checco Zalone conquista lo streaming insieme ai suoi grandi successi.
Dopo aver dominato il botteghino con un incasso di circa 65 milioni di euro, Buen Camino approda ufficialmente su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) da oggi - mercoledì 29 aprile 2026 - offrendo al pubblico una nuova occasione per vedere il campione d’incassi firmato da Checco Zalone. Per chi non è riuscito a seguire il fenomeno cinematografico nelle sale, il debutto sulla piattaforma rappresenta il momento ideale per recuperare una delle pellicole più fortunate della stagione.
Netflix ha scelto di accompagnare questo lancio con un’iniziativa pensata appositamente per gli estimatori del comico pugliese: nei giorni precedenti all’uscita, la piattaforma ha diffuso un video speciale (che potete guardare in fondo a questo articolo) che riunisce alcuni dei personaggi più iconici interpretati da Checco Zalone nel corso della sua carriera, dando vita a un originale incontro tra le sue maschere più celebri.
L’arrivo in streaming e il catalogo dedicato a Checco Zalone
L’ingresso di Buen Camino nel catalogo Netflix non rappresenta l’unica sorpresa riservata agli spettatori. Insieme al nuovo film, infatti, sono stati resi disponibili anche numerosi titoli che hanno segnato il percorso artistico di Checco Zalone, consolidandone il successo nel panorama della commedia italiana contemporanea. Tra questi figurano Cado dalle nubi, Che bella giornata, Sole a catinelle, Quo Vado? e Tolo Tolo.
Questa operazione amplia sensibilmente la presenza dell’attore e regista sulla piattaforma, permettendo agli abbonati di ripercorrere l’evoluzione del suo stile comico attraverso opere che hanno saputo intercettare gusti e sensibilità di un pubblico estremamente vasto.
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La trama del film diretto da Gennaro Nunziante
Diretto da Gennaro Nunziante, Buen Camino racconta la storia di Checco, personaggio incarnato da Checco Zalone, uomo privilegiato e profondamente viziato, abituato a un’esistenza fatta di lusso e agi grazie alle ricchezze del padre Eugenio Zalone, imprenditore nel settore della produzione di divani.
La sua quotidianità si svolge tra ville sontuose, piscine, personale domestico, una giovane compagna messicana e vacanze in yacht condivise con amici altrettanto disimpegnati. Un equilibrio apparentemente perfetto che viene improvvisamente sconvolto dalla sparizione della figlia adolescente Cristal.
Richiamato a Roma dall’ex moglie Linda, Checco si confronta con una realtà destabilizzante: conosce pochissimo sua figlia e non comprende davvero il suo mondo. Grazie all’aiuto di Corina, migliore amica della ragazza, scopre che Cristal si è diretta in Spagna per affrontare il Camino de Santiago, intraprendendo un pellegrinaggio di 800 chilometri nel tentativo di trovare un significato più profondo alla propria esistenza.
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Un viaggio fisico e interiore
Pur giudicando inizialmente assurda la scelta della figlia, Checco si vede costretto a seguirla lungo un percorso impegnativo che attraversa sentieri, montagne, piccoli borghi e ostelli in condizioni precarie.
Il cammino si trasforma così in molto più di una semplice ricerca: mentre tenta di recuperare il legame con Cristal, Checco affronta un’esperienza capace di mettere in discussione le sue certezze e di condurlo verso una trasformazione personale inattesa.
La narrazione si sviluppa dunque su un doppio binario, mescolando comicità e riflessione emotiva, in un contesto spirituale che si contrappone efficacemente alla superficialità iniziale del protagonista.
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Il cast che accompagna Checco Zalone
Accanto a Checco Zalone, il film vede la partecipazione di Beatriz Arjona, Letizia Arnò, Martina Colombari, Hossein Taheri, Alfonso Santagata e Melanie Stephanie Rodriguez Barrios, contribuendo alla costruzione di una storia che alterna ironia, introspezione e dinamiche familiari.
Le ragioni di un successo che coinvolge il grande pubblico
Il successo straordinario di Buen Camino si lega alla capacità di Checco Zalone di costruire storie accessibili, basate su tematiche universali come famiglia, società e relazioni personali, affrontate con uno stile ironico e immediato.
Anche in questa occasione, il protagonista incarna una versione riconoscibile dell’italiano medio, caratterizzato da imperfezioni linguistiche, inflessioni dialettali e atteggiamenti profondamente radicati nella quotidianità nazionale. Inserire una figura materialista, narcisista e benestante in un contesto spirituale come il Cammino di Santiago crea una contrapposizione narrativa forte, da cui nasce gran parte dell’efficacia comica del film.
Tuttavia, oltre all’umorismo, emerge una riflessione più profonda sul rapporto genitori-figli, in particolare sulle difficoltà legate all’adolescenza e alla costruzione di un dialogo autentico.
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Una commedia popolare tra leggerezza e riflessione
Buen Camino riesce così a coniugare intrattenimento e sensibilità emotiva, proponendo una vicenda lineare ma capace di toccare corde condivise da un pubblico trasversale. La semplicità della trama, accompagnata da un messaggio relazionale immediato, si conferma uno degli elementi centrali della formula vincente di Checco Zalone.
Con il debutto su Netflix, il film punta ora a replicare nel panorama streaming il successo già ottenuto nelle sale, rafforzando ulteriormente il legame tra il comico pugliese e il suo pubblico.
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