Checco Zalone arriva in streaming su Netflix con Buen Camino

Dopo aver dominato il botteghino con un incasso record di circa 65 milioni di euro, l'ultimo film dell'attore e comico pugliese arriva sulla piattaforma di streaming da oggi - 29 aprile 2026 - offrendo al pubblico una nuova occasione per vedere il la pellicola. E non è solo questo titolo "zaloniano" ad approdare sullo streamer: sono stati resi disponibili anche numerosi titoli che hanno segnato il percorso artistico di Zalone. Tra questi, Cado dalle nubi, Che bella giornata, Sole a catinelle, Quo Vado? e Tolo Tolo