Cammino di Santiago, film di Checco Zalone fa aumentare le ricerche

C'è però chi mantiene un atteggiamento più critico. Vincenzo Martone, CoFounder di Apiediperilmondo.com, tour operator online specializzato in viaggi a piedi, trekking e cammini personalizzati, osserva: "Preciso innanzitutto che non abbiamo visto il film 'Buen Camino' e proprio per questo il nostro parere può essere considerato estremamente oggettivo, basato esclusivamente su ciò che stiamo osservando sul campo. Quello che stiamo riscontrando non è tanto un aumento qualificato delle prenotazioni, quanto piuttosto un incremento di richieste da parte di persone fuori target, con aspettative spesso distorte rispetto alla realtà del Cammino di Santiago. In particolare, molte persone credono di poter affrontare il viaggio quasi gratuitamente o con budget irrealistici, senza essere consapevoli che i viaggi a piedi non sono low cost, soprattutto quando sono organizzati da tour operator o agenzie regolarmente autorizzate, che sono le uniche a poter offrire questo tipo di servizi in modo legale e strutturato. Questo genera, per chi opera seriamente nel settore, più uno svantaggio che un vantaggio: richiede un grande lavoro di spiegazione e di rieducazione alla realtà del Cammino, chiarendo costi, logistica, responsabilità e valore reale dell’esperienza. Va inoltre sottolineato che il Cammino di Santiago era già estremamente gettonato ben prima dell'uscita del film. Nel 2025 oltre 500mila persone hanno raggiunto Santiago de Compostela, provenienti da tutto il mondo, e solo una minima parte erano italiane. Il nostro pubblico, infatti, è da sempre internazionale".