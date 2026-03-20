I due divi di Hollywood tornano insieme sul set dopo "Don't Look Up" al servizio del maestro del cinema statunitense, questa volta alle prese con una storia cupa, dai risvolti inquietanti. L'attore feticcio di Scorsese ha i baffi, gli stessi che avevano incuriosito il pubblico agli Academy Awards

Sono iniziati ufficialmente i lavori di What Happens at Night, il nuovo film di Martin Scorsese tratto dall'omonimo romanzo di Peter Cameron che in Italia è uscito nel 2020 con Einaudi come Cose che succedono la notte.

Il progetto, che non ha ancora una data di uscita ufficiale, è una produzione Apple, e sono proprio i canali ufficiali di Apple TV e StudioCanal a condividere la prima immagine ufficiale dal set europeo con protagonisti Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence.

La foto, che è stata condivisa anche da Scorsese sul suo profilo social, post in condivisione con quello di DiCaprio, è diventata presto virale tra i fan dell'attore, già impazienti di vedere cosa ha in mente il regista per questa storia cupa, che i contorni di un horror psicologico.

La foto con DiCaprio e Lawrence sul set in Europa Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese sono tornati al lavoro insieme, a tre anni dalla loro ultima collaborazione, l'acclamato Killer of the Flower Moon.

Con DiCaprio, sul set nei dintorni di Praga, c'è Jennifer Lawrence, con cui l'attore aveva recitato in Don't Look Up del 2021.

Se per Lawrence è la prima volta al servizio di Scorsese, DiCaprio è alla settima esperienza col regista - ottava, se si conta anche il cortometraggio The Audition.

Lo scatto è interessante perché ha il potere di trasportare il pubblico nelle atmosfere della pellicola, una storia che ha per protagonista una coppia - formata da Lawrence e DiCaprio, appunto - che si mette in viaggio in una regione remota località del Nord (nel romanzo non è specificata) per adottare un bambino.

Il posto è isolato e freddissimo e la foto mostra i due attori in abiti che potrebbero quasi non essere contemporanei mentre lasciano la loro aiuto per dirigersi al chiuso. DiCaprio sfoggia i baffi che avevano destato stupore nel pubblico durante la notte degli Oscar 2026, evento a cui ha partecipato come Migliore attore in nomination.

Sui loro volti si scorge una strana sensazione che nel romanzo diventerà via via inquietudine. La storia diventa sempre più cupa mentre le dinamiche tra i due coniugi diventano sempre più opprimenti. Leggi anche Martin Scorsese a Torino: "Continuerò a fare film"

Il cast del film in uscita prossimamente What Happens at Night vedrà la partecipazione di DiCaprio e Lawrence ma anche di molti altri nomi di Hollywood apprezzati dal pubblico, da Mads Mikkelsen a Patricia Clarkson e Jared Harris.

La pellicola seguirà presumibilmente la trama del libro di Cameron e sarà ambientata tra interni, un hotel dalle atmosfere misteriose, quasi sinistre, ed esterni ghiacciati.

Per le scene nei paesaggi invernali, Scorsese e la sua troupe si sono spostati da febbraio nel cuore dell'Europa, nella Repubblica Ceca.

Il set è rimasto aperto nella città di Praga, vicino a Kolín e nella città settentrionale boema di Úštěk.

La pellicola dovrebbe essere pronta per il debutto nella stagione 2027.

Lawrence e DiCaprio si sono confrontati in una lunga chiacchierata promossa da Variety lo scorso dicembre.

Le due star hanno parlato anche del loro imminente appuntamento per il nuovo film di Scorsese. "Sei emozionato all'idea di lavorare di nuovo con me?", chiese Lawrence. "Chi non lo sarebbe?", rispose DiCaprio. Vedi anche I migliori meme con Leonardo DiCaprio protagonista. FOTO