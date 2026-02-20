What Happens at Night, Mads Mikkelsen si unisce a DiCaprio e Lawrence

L'attore danese ha confermato ufficialmente la sua partecipazione accanto alle due star di Hollywood nel prossimo film di Martin Scorsese. Prodotto da Apple Original Films in collaborazione con Studiocanal, il progetto racconta la storia di una coppia americana sposata che si reca in un piccolo villaggio europeo immerso nella neve per adottare un bambino. Già a dicembre scorso si vociferava circa la presenza sul set del divo nativo di Copenaghen

Mads Mikkelsen si unisce ufficialmente a Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence in What Happens at Night, il nuovo film per Apple firmato da Martin Scorsese. Un nuovo capitolo si apre nel panorama del cinema internazionale: Mikkelsen ha confermato la sua partecipazione accanto alle due star hollywoodiane nel progetto prodotto da Apple Original Films in collaborazione con Studiocanal. Già lo scorso dicembre correvano voci relative alla partecipazione della star danese, rumors che soltanto ora trovano conferma ufficiale, consolidando così un cast di alto profilo e rafforzando le aspettative attorno alla produzione. Il film racconta la storia di una coppia americana sposata che si reca in un piccolo villaggio europeo immerso nella neve per adottare un bambino. L’ambientazione invernale, isolata e suggestiva, fa da sfondo a una vicenda che si preannuncia carica di tensione e implicazioni emotive. Tra i protagonisti figura anche Patricia Clarkson, presenza che contribuisce ad arricchire ulteriormente il quadro interpretativo del progetto.

Una storia tra fiaba e atmosfere inquietanti Secondo quanto riportato da Deadline, il film What Happens At Night racconta una vicenda dai contorni fiabeschi e inquietanti incentrata su una coppia statunitense sposata che decide di recarsi in una remota località europea, isolata e coperta di neve, con l’intento di adottare un bambino. Una volta arrivati, i due prendono alloggio in un albergo dall’atmosfera tetra, quasi completamente vuoto, un luogo sospeso nel tempo che sembra custodire segreti in ogni corridoio. Qui entrano in contatto con una serie di figure tanto affascinanti quanto ambigue: una cantante dalla personalità travolgente e teatrale, un uomo d’affari moralmente corrotto e un guaritore carismatico, capace di esercitare un’influenza sottile ma penetrante su chi lo circonda. La narrazione si sviluppa in un contesto in cui le apparenze si rivelano costantemente ingannevoli. L’ambiente glaciale e straniante diventa lo specchio di una realtà distorta, dove nulla è davvero come sembra. Mentre la coppia si impegna con crescente determinazione per ottenere l’affidamento del bambino, si ritrova progressivamente intrappolata in una spirale di dubbi e rivelazioni. Le certezze che credevano solide iniziano a sgretolarsi: la loro identità, il loro rapporto e persino le fondamenta della vita costruita insieme vengono messi in discussione. Più si avvicinano al loro obiettivo, più si allontanano dalla comprensione di sé stessi, fino a confrontarsi con verità inattese che minacciano di ridefinire il senso stesso della loro unione. Approfondimento Mr. Scorsese, il teaser della docuserie su Martin Scorsese

Scorsese alla regia e produzione Martin Scorsese guiderà il film sia alla regia che in veste di produttore per Sikelia Productions. La sceneggiatura, firmata da Patrick Marber, trae ispirazione dall’omonimo romanzo di Peter Cameron. Il ruolo di Mads Mikkelsen sarà quello di Brother Emmanuel, un personaggio centrale nell’evolversi della vicenda. Questa collaborazione segna l’ennesima sinergia tra Scorsese, DiCaprio e Apple Original Films, già protagonisti del progetto Killers of the Flower Moon, candidato a dieci premi Oscar. Jennifer Lawrence, invece, ha una lunga storia di lavori con Apple Original Films, tra cui i film Causeway e Bread & Roses, oltre alla prossima pellicola giallo-misteriosa The Wives, nella quale sarà sia protagonista che produttrice. Approfondimento Mr. Scorsese, dentro la vita e l'arte di un maestro del cinema