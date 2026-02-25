Uno dei più grandi attori britannici, con una carriera pazzesca (grazie al ruolo di Andy Warhol in I Shot Andy Warhol del 1996 e alla partecipazione a Two of Us del 2000, tra gli altri) entra a fare parte dell'ensemble di attori della nuova attesissima pellicola del Maestro del cinema americano, prodotta da Apple Original Films in collaborazione con Studiocanal. Accanto a Harris, i protagonisti DiCaprio e Lawrence saranno affiancati anche da Patricia Clarkson e Mads Mikkelsen

A guidare il racconto saranno Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, qui nei ruoli principali, mentre il cast si arricchisce della presenza di Jared Harris, Patricia Clarkson e Mads Mikkelsen. La combinazione di interpreti provenienti da percorsi artistici differenti contribuisce a delineare un ensemble di forte richiamo, destinato a sostenere un intreccio che si muove tra introspezione e inquietudine.

Il progetto, sostenuto da Apple Original Films e realizzato in sinergia con Studiocanal, si inserisce nel solco delle produzioni di alto profilo destinate al mercato internazionale. Al centro della narrazione si colloca una coppia statunitense unita in matrimonio che decide di affrontare un viaggio verso una remota località europea avvolta dalla neve, con l’obiettivo di portare a termine un’adozione. L’ambientazione, isolata e segnata da un clima rigido, fa da sfondo a un percorso che si preannuncia complesso e carico di tensione psicologica.

Questa pellicola segna un’ulteriore collaborazione tra Scorsese, DiCaprio e Apple Original Films, che avevano già lavorato insieme nel pluripremiato Killers of the Flower Moon, candidato a dieci premi Oscar. Jennifer Lawrence, dal canto suo, ha già collaborato con Apple Original Films in produzioni come Causeway e Bread & Roses, e prossimamente sarà protagonista e produttrice di un nuovo mistery intitolato The Wives.

Martin Scorsese ricoprirà il doppio ruolo di regista e produttore attraverso la sua Sikelia Productions. La sceneggiatura, affidata a Patrick Marber, trae ispirazione dall’omonimo romanzo di Peter Cameron del 2020, e promette di trasferire sul grande schermo l’atmosfera onirica e i toni delicati del libro.

What Happens at Night: trama, cast e produzione

What Happens at Night si presenta come un thriller psicologico dalle sfumature gotiche, diretto da Martin Scorsese. La storia segue una coppia americana sposata che si reca in un piccolo paese europeo innevato per adottare un bambino. Nel tentativo di ottenere l’affidamento, i protagonisti si confrontano con una realtà inaspettata e scoprono aspetti di se stessi che fino a quel momento ignoravano.

Il cast principale vede Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence nei ruoli da protagonisti, affiancati da Mads Mikkelsen nel ruolo di Brother Emmanuel, Patricia Clarkson e Jared Harris. La produzione del film è stata annunciata ad aprile 2023, con Scorsese incaricato della regia a partire da settembre 2025. Apple Original Films ha preso parte alla co-produzione e alla distribuzione, pianificando le riprese principali per gennaio 2026. In un’intervista, DiCaprio ha rivelato di aver rivisto Vertigo di Alfred Hitchcock (1958) su indicazione di Scorsese come riferimento stilistico per il film.

Le aggiunte al cast sono proseguite nei mesi successivi, con l’ingresso di Mads Mikkelsen a dicembre 2025, Patricia Clarkson a gennaio 2026 e Jared Harris a febbraio dello stesso anno. Le riprese principali sono iniziate il 24 febbraio 2026 in Repubblica Ceca.