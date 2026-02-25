What Happens at Night, Jared Harris si unisce al cast del nuovo film di Martin ScorseseCinema
Uno dei più grandi attori britannici, con una carriera pazzesca (grazie al ruolo di Andy Warhol in I Shot Andy Warhol del 1996 e alla partecipazione a Two of Us del 2000, tra gli altri) entra a fare parte dell'ensemble di attori della nuova attesissima pellicola del Maestro del cinema americano, prodotta da Apple Original Films in collaborazione con Studiocanal. Accanto a Harris, i protagonisti DiCaprio e Lawrence saranno affiancati anche da Patricia Clarkson e Mads Mikkelsen
In un’alleanza cinematografica che promette di catturare l’attenzione internazionale, Jared Harris è stato confermato nel cast di What Happens at Night, il prossimo lungometraggio diretto da Martin Scorsese.
Il progetto, sostenuto da Apple Original Films e realizzato in sinergia con Studiocanal, si inserisce nel solco delle produzioni di alto profilo destinate al mercato internazionale. Al centro della narrazione si colloca una coppia statunitense unita in matrimonio che decide di affrontare un viaggio verso una remota località europea avvolta dalla neve, con l’obiettivo di portare a termine un’adozione. L’ambientazione, isolata e segnata da un clima rigido, fa da sfondo a un percorso che si preannuncia complesso e carico di tensione psicologica.
A guidare il racconto saranno Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, qui nei ruoli principali, mentre il cast si arricchisce della presenza di Jared Harris, Patricia Clarkson e Mads Mikkelsen. La combinazione di interpreti provenienti da percorsi artistici differenti contribuisce a delineare un ensemble di forte richiamo, destinato a sostenere un intreccio che si muove tra introspezione e inquietudine.
Un progetto di grande respiro per Scorsese
Martin Scorsese ricoprirà il doppio ruolo di regista e produttore attraverso la sua Sikelia Productions. La sceneggiatura, affidata a Patrick Marber, trae ispirazione dall’omonimo romanzo di Peter Cameron del 2020, e promette di trasferire sul grande schermo l’atmosfera onirica e i toni delicati del libro.
Questa pellicola segna un’ulteriore collaborazione tra Scorsese, DiCaprio e Apple Original Films, che avevano già lavorato insieme nel pluripremiato Killers of the Flower Moon, candidato a dieci premi Oscar. Jennifer Lawrence, dal canto suo, ha già collaborato con Apple Original Films in produzioni come Causeway e Bread & Roses, e prossimamente sarà protagonista e produttrice di un nuovo mistery intitolato The Wives.
Approfondimento
What Happens at Night, Mads Mikkelsen si unisce a DiCaprio e Lawrence
What Happens at Night: trama, cast e produzione
What Happens at Night si presenta come un thriller psicologico dalle sfumature gotiche, diretto da Martin Scorsese. La storia segue una coppia americana sposata che si reca in un piccolo paese europeo innevato per adottare un bambino. Nel tentativo di ottenere l’affidamento, i protagonisti si confrontano con una realtà inaspettata e scoprono aspetti di se stessi che fino a quel momento ignoravano.
Il cast principale vede Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence nei ruoli da protagonisti, affiancati da Mads Mikkelsen nel ruolo di Brother Emmanuel, Patricia Clarkson e Jared Harris. La produzione del film è stata annunciata ad aprile 2023, con Scorsese incaricato della regia a partire da settembre 2025. Apple Original Films ha preso parte alla co-produzione e alla distribuzione, pianificando le riprese principali per gennaio 2026. In un’intervista, DiCaprio ha rivelato di aver rivisto Vertigo di Alfred Hitchcock (1958) su indicazione di Scorsese come riferimento stilistico per il film.
Le aggiunte al cast sono proseguite nei mesi successivi, con l’ingresso di Mads Mikkelsen a dicembre 2025, Patricia Clarkson a gennaio 2026 e Jared Harris a febbraio dello stesso anno. Le riprese principali sono iniziate il 24 febbraio 2026 in Repubblica Ceca.
Approfondimento
What Happens At Night, Mads Mikkelsen nel film di Martin Scorsese
Il percorso artistico di Jared Harris
Jared Harris è ampiamente riconosciuto come uno dei più grandi attori britannici, con una carriera che lo ha visto protagonista sia sul palcoscenico sia sul grande schermo.
La sua notorietà è cresciuta grazie al ruolo di Andy Warhol in I Shot Andy Warhol (1996) e alla partecipazione a Two of Us (2000) di VH1, dove ha interpretato John Lennon. Successivamente, Harris ha preso parte a importanti produzioni cinematografiche come Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011) e Lincoln (2012), oltre a una lunga lista di titoli che includono The Last of the Mohicans, Natural Born Killers, Smoke, Happiness, How to Kill Your Neighbor’s Dog, Igby Goes Down, B. Monkey, Shadow Magic, Mr. Deeds, Resident Evil: Apocalypse e The Curious Case of Benjamin Button.
Anche sul fronte televisivo Harris ha lasciato un segno importante, partecipando a serie e miniserie di grande successo come The Other Boleyn Girl, The Riches, Fringe, Mad Men, The Crown, The Terror e Chernobyl. L’attore è rappresentato da UTA, Independent Talent Group, Gateway Management Company e Sloane, Offer, Weber & Dern.
Con un cast di altissimo livello e la regia di Scorsese, What Happens at Night si configura come una delle uscite cinematografiche più attese, promettendo un intreccio psicologico intenso ambientato in un’atmosfera europea innevata, capace di coniugare talento, esperienza e suspense gotica.
Approfondimento
Taxi driver compie 50 anni, le curiosità sul capolavoro di Scorsese
Martin Scorsese compie 80 anni: frasi più famose dei suoi film. FOTO
Da “Ma dici a me?” in Taxi Driver a “Buffo come?” in Quei bravi ragazzi: le pellicole del regista sono piene di scene e dialoghi ormai entrati nella storia del cinema. Nato a New York il 17 novembre 1942, nella sua carriera ha incassato diversi riconoscimenti: ad esempio, 14 candidature agli Oscar e la vittoria per la miglior regia nel 2007 per The Departed. Per celebrarlo, abbiamo selezionato alcune frasi cult tratte dai suoi film più belli