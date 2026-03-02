Non una mostra celebrativa, ma un’operazione culturale: con Dario Argento Reloaded l’artista Luca Musk rilegge l’immaginario del Maestro attraverso rosso e nero, astrazione grafica e sintesi iconica. Il progetto, accompagnato da interventi critici, trasforma il cinema horror in materia pittorica contemporanea. L’iniziativa è nata in occasione dell’omaggio del 24 febbraio alla Camera dei Deputati, nell’Aula dei Gruppi parlamentari, momento istituzionale dedicato a uno dei maestri del cinema italiano.

Nel ritratto firmato, lo sguardo frontale di Argento non è realistico: è simbolico. L’autografo suggella il passaggio dall’immagine al mito.

“Reloaded” non è nostalgia. È programma estetico. Il cinema di Dario Argento viene smontato, ridotto all’essenza, ricondotto a due poli cromatici: rosso e nero. Sangue e ombra.

È un motivo ricorrente nell’universo argentiano: ciò che sembra fragile diventa pericolo. Musk lo traduce in volto sintetico, quasi maschera, dove l’infanzia non è più età ma presagio.

Roberto Lasagna sottolinea la legittimazione storico-culturale del cinema di genere. Giovanni Gifuni mette in luce la teatralità e la dimensione letteraria dell’opera argentiana. Plinio Perilli analizza la grammatica del giallo come architettura della suspense. Stefania Proietti offre una lettura istituzionale: Argento come patrimonio nazionale. Tra le voci anche Antonio Monda, che insiste sulla ridefinizione dell’immaginario oltre la nostalgia.

Il progetto è accompagnato da contributi che ne ampliano la portata teorica.

Il teaser inedito e la dimensione sinestetica

Il dossier è già consultabile online e il teaser inedito – che è possibile vedere qui sotto – segna un ulteriore passaggio nell’evoluzione del progetto.

Il video è firmato da Stefania Proietti, mentre storyboard e rielaborazione delle immagini sono a cura di Luca Musk.

Musiche e suoni originali si intrecciano a rossi accesi e contrasti violenti di bianco e nero, costruendo un’esperienza sinestetica che espande l’immaginario argentiano oltre il fotogramma.

“Tutto questo lavoro prepara una grande celebrazione e una nuova retrospettiva di prossima data”, anticipa Musk.