Non una mostra celebrativa, ma un’operazione culturale: con Dario Argento Reloaded l’artista Luca Musk rilegge l’immaginario del Maestro attraverso rosso e nero, astrazione grafica e sintesi iconica. Il progetto, accompagnato da interventi critici, trasforma il cinema horror in materia pittorica contemporanea. L’iniziativa è nata in occasione dell’omaggio del 24 febbraio alla Camera dei Deputati, nell’Aula dei Gruppi parlamentari, momento istituzionale dedicato a uno dei maestri del cinema italiano.
Oltre il fotogramma: Argento come materia visiva
“Reloaded” non è nostalgia. È programma estetico.
Il cinema di Dario Argento viene smontato, ridotto all’essenza, ricondotto a due poli cromatici: rosso e nero. Sangue e ombra.
Luca Musk non copia i fotogrammi: li sintetizza, li astrae, li trasforma in segno. Le scene diventano archetipi, le architetture labirintiche diventano geometrie mentali, il volto del regista – immerso in un fondo nero attraversato dal rosso – si fa icona mitica, quasi figura sacrale.
Nel ritratto firmato, lo sguardo frontale di Argento non è realistico: è simbolico. L’autografo suggella il passaggio dall’immagine al mito.
Il perturbante come cifra estetica
Tra le opere spicca la figura infantile inquietante, eco del perturbante freudiano: il doppio, l’innocenza corrotta, la minaccia che nasce dal familiare.
È un motivo ricorrente nell’universo argentiano: ciò che sembra fragile diventa pericolo. Musk lo traduce in volto sintetico, quasi maschera, dove l’infanzia non è più età ma presagio.
La summa visiva: un’intera filmografia in un manifesto
Il poster composito “Dario Argento Reloaded” funziona come opera-manifesto.
Dentro convivono suggestioni da:
Suspiria
Profondo Rosso
Tenebre
Inferno
Opera
Phenomena
L'uccello dalle piume di cristallo
4 mosche di velluto grigio
Trauma
La sindrome di Stendhal
Occhiali Neri
Non citazioni letterali, ma frammenti simbolici. Il cinema diventa materia pittorica, superficie grafica, memoria collettiva ricaricata.
Il dialogo critico: dall’horror al patrimonio culturale
Il progetto è accompagnato da contributi che ne ampliano la portata teorica.
Roberto Lasagna sottolinea la legittimazione storico-culturale del cinema di genere.
Giovanni Gifuni mette in luce la teatralità e la dimensione letteraria dell’opera argentiana.
Plinio Perilli analizza la grammatica del giallo come architettura della suspense.
Stefania Proietti offre una lettura istituzionale: Argento come patrimonio nazionale.
Tra le voci anche Antonio Monda, che insiste sulla ridefinizione dell’immaginario oltre la nostalgia.
Il teaser inedito e la dimensione sinestetica
Il dossier è già consultabile online e il teaser inedito – che è possibile vedere qui sotto – segna un ulteriore passaggio nell’evoluzione del progetto.
Il video è firmato da Stefania Proietti, mentre storyboard e rielaborazione delle immagini sono a cura di Luca Musk.
Musiche e suoni originali si intrecciano a rossi accesi e contrasti violenti di bianco e nero, costruendo un’esperienza sinestetica che espande l’immaginario argentiano oltre il fotogramma.
“Tutto questo lavoro prepara una grande celebrazione e una nuova retrospettiva di prossima data”, anticipa Musk.
Da Maestro dell’horror a icona istituzionale
Dario Argento non è più solo autore di culto.
Diventa materia iconografica, simbolo nazionale, patrimonio condiviso.
Con “Dario Argento Reloaded”, il suo immaginario si fa segno grafico assoluto.
Il rosso non è più solo sangue cinematografico: è memoria culturale ricaricata.
