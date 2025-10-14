L’incontro offrirà una riflessione sul legame profondo tra cinema e arti visive, un tema caro ad Avati e al suo immaginario poetico, capace di fondere memoria, sogno e provincia in un unico sguardo.

Durante la diretta, sarà trasmessa un’ intervista esclusiva a Pupi Avati , seguita dagli interventi di Antonio Monda (docente di cinema alla NYU), Cesare Bastelli , Biagio Fersini , Giovanni Gifuni e dello stesso Luca Musk . A sostenere l’iniziativa interverrà anche Carlo Poggioli , presidente dell’ASC (Associazione Scenografi, Costumisti e Arredatori).

Se fosse un cocktail

Pupi Avati Art Exhibition avrebbe il sapore di un Bloody Rosemary, variazione eretica e profumata del Bloody Mary: pomodoro e gin al posto della vodka, una goccia di aceto balsamico, pepe nero e un ramo di rosmarino bruciato.

Un rito laico e campestre, dove la terra incontra il sangue e la memoria si fa incenso. È il cocktail del gotico padano, del mistero contadino e delle leggende sussurrate nei campi: quello che si beve all’imbrunire davanti a un quadro che sembra muoversi, o a un film che respira ancora.