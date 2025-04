Al Forum Theatre di Roma dal 6 all’8 aprile

Il brivido torna a tingersi di rosso al Forum Theatre di Roma dal 6 all’8 aprile, con una retrospettiva imperdibile firmata dall’artista e scenografo Luca Musk in occasione del cinquantesimo anniversario di “Profondo Rosso”, il cult indiscusso di Dario Argento. L’evento si svolgerà accanto a un altro appuntamento straordinario: il concerto live del Maestro Claudio Simonetti, leggendario compositore della colonna sonora del film. Un viaggio visivo nel mondo di “Profondo Rosso” Attraverso una selezione di tavole artistiche, elaborazioni digitali e un video teaser, i visitatori potranno immergersi nelle scene più emblematiche del film, rivissute con lo stile visionario di Luca Musk. La mostra, curata dalla giornalista Paola Amadesi, esperta di cinematografia legata alle tematiche argentiane, offrirà un’esperienza unica per tutti gli appassionati di Argento e del cinema di genere. Mentre Giovanni Gifuni, consulente cinematografico, curerà la prefazione della mostra; egli ha voluto cogliere l’incisività delle opere di Musk, attraverso una sintesi, parafrasando il celebre film di James Ivory: Musk usa una “camera con svista”, che gioca ingannando lo sguardo del fruitore dell’immagine; ciò che appare sembra indubitabilmente rispecchiare il reale, salvo poi scoprire che si rivelerà l’esatto contrario. Infatti, nella filmografia argentiana due sono le sequenze iconiche a tal riguardo: il corridoio della casa della medium, i quadri riflessi negli specchi nei quali si rivela il volto dell’assassina in “Profondo rosso” e l’apparente aggressione di un uomo nei confronti di una donna nella galleria d’arte ne “L’uccello dalle piume di cristallo”. Operazione fortemente innovativa per la capacità immaginifica e onirica delle opere dell’artista Luca Musk.