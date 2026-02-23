Se domani non torno, al via le riprese del film su Giulia Cecchettin

UN FILM PER FARE RUMORE

“Se domani non torno non è la narrazione di un fatto di cronaca: è un film che nasce dall'urgenza di raccontare una storia che non aggiunga clamore a ciò che già conosciamo, ma che scavi più a fondo”, ha dichiarato la produzione. “Con l'appoggio e il supporto di Gino e della sua famiglia, quindi, il film porta al cinema gli intenti del libro Cara Giulia e della Fondazione Giulia Cecchettin [la fondazione creata da Gino Cecchettin allo scopo di prevenire e di contrastare la violenza di genere, ndr]. E vuole farlo nel modo più largo e trasversale possibile proprio per parlare a quei ragazzi e a quelle ragazze che, sempre più spesso, sono i protagonisti delle tante, troppe altre vicende simili a quella di Giulia; agli adulti, genitori, insegnanti, fratelli e sorelle, tutti noi, che in un modo o nell'altro abbiamo la nostra responsabilità̀ nella legittimazione di certi comportamenti”, ha aggiunto il Ceo di Notorius Pictures, Guglielmo Marchetti. “Siamo convinti che il cinema possa essere uno strumento di impatto sociale. Il film Se domani non torno vuole superare la cronaca e farsi veicolo di un messaggio civile, accessibile e necessario. Ringraziamo Gino Cecchettin, la sua famiglia, per la fiducia e l'apertura con cui hanno accolto la nostra proposta. Con umiltà e responsabilità, vogliamo trasformare questa testimonianza in un'opera collettiva che parli ai giovani, alle scuole, alla società tutta. Il nostro scopo è generare consapevolezza e contribuire al cambiamento”. La casa di produzione intende sostenere “con forza lo straordinario lavoro che Gino sta portando avanti attraverso la Fondazione Giulia Cecchettin, offrendole una nuova voce, etica e accessibile, e una concreta opportunità divulgativa che le permetta di parlare ancora più forte, stimolando ulteriormente un cambiamento positivo nella società in cui viviamo”. In un’intervista a La Repubblica, la regista Paola Randi ha poi spiegato che, negli ultimi anni, “si è aperto un dibattito più serio sull’educazione sessuale e affettiva nelle scuole. E soprattutto, per la prima volta, gli uomini sono stati chiamati in causa in prima persona anche da un uomo. In strada siamo scesi tutti: donne e uomini. Molto resta da fare, ma è cresciuto il numero di persone che chiede aiuto: significa che si crede di più alle istituzioni, che le donne si sentono meno sole. Elena ha detto: per Giulia non facciamo un minuto di silenzio, facciamo rumore. Questo film è il nostro modo di fare rumore”.