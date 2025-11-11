Giulia Cecchettin, il padre a due anni dalla morte: "Dolore non passa"

Gino Cecchettin ha ricordato la figlia, uccisa nel novembre 2023 dall'ex fidanzato Filippo Turetta. In un'intervista a La Stampa, ha dichiarato che "ci sono dolori che non si allevieranno mai, con nessun tipo di pena". Per Cecchettin, la nostra società "è ancora patriarcale" e "serve un passo diverso nel linguaggio, nella considerazione di certi reati e nell’applicazione delle pene"

E sul processo a Turetta, ha ribadito: “Ostinarsi, come sarebbe giusto, per chiedere il riconoscimento degli atti persecutori e della crudeltà significherebbe continuare a combattere. Ma, poi, per cosa? C’è già stata una sentenza di condanna all’ergastolo”. Per Cecchettin, “a volte bisogna avere un po’ di razionalità” per “decidere di usare le energie per quello che serve davvero, e non per un riconoscimento che sarebbe solo un esercizio di giurisprudenza”. Per questo, “proseguire con altri due o tre anni di processo non porterebbe a nulla di concreto” e “preferisco rimanere collegato alle cose che creano valore”.

“Questi due anni li ho passati nel dolore”. Così Gino Cecchettin, il padre di Giulia, uccisa nel novembre 2023, ha ricordato la figlia a due anni dalla morte. In un'intervista a La Stampa , l'uomo ha parlato anche del processo a Filippo Turetta che, condannato all'ergastolo, ha rinunciato all'impugnazione in appello.

Cecchettin: “Ci sono dolori che non si allevieranno mai”

Ricordando la figlia, Cecchettin ha sottolineato che “ci sono dolori che non si allevieranno mai, con nessun tipo di pena”. Poi ha aggiunto: "Mi sembra ieri che potevo parlare con lei, e invece sono già passati due anni. Ogni giorno ha la sua dose di dolore, a volte molto intenso. Però c'è anche la felicità per avere vissuto con lei". E sul processo a Turetta ha ribadito: “Io non ho studiato legge e quindi non ho le competenze per giudicare. Però faccio mie le parole di esimi procuratori e presidenti di tribunali, secondo i quali servirebbe fare formazione anche negli ambienti della magistratura”. Poi ha rimarcato: “I tempi sono cambiati ed è importante adeguarsi a una società che cambia. Non si può ragionare con gli stessi modelli del secolo scorso. Serve un passo diverso nel linguaggio, nella considerazione di certi reati e nell’applicazione delle pene”.

Cecchettin: “La nostra società è ancora patriarcale”

Secondo il padre Gino, la nostra società è “ancora patriarcale” e “lo raccontano i fatti di cronaca”. Lo dimostra la presenza di “un concetto radicato nel linguaggio, negli stereotipi sessisti e negli usi delle persone”. Dal punto di vista legislativo “si è fatto abbastanza, ma l’humus educativo della nostra società fatica a distaccarsi dal modello del maschio dominatore”, sottolinea. Sull'attività della Fondazione Giulia Cecchettin, ha ribadito la necessità di cercare “la platea larga delle aziende, dato che ogni lavoratore ha tendenzialmente una famiglia e può essere veicolo di formazione”.

Cecchettin: "L'educazione affettiva non è un pericolo"

In un'audizione in Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, il padre di Giulia Cecchettin è tornato a parlare anche dell'educazione affettiva nelle scuole. "So bene che ci sono paure, resistenze e incomprensioni, ma vi assicuro che l'educazione affettiva non è un pericolo è una protezione, non toglie nulla a nessuno, ma aggiunge qualcosa a tutti: consapevolezza, rispetto e umanità". Poi ha ribadito: "Una scuola che non parla di affettività, di rispetto, di parità è una scuola che lascia soli i ragazzi di fronte a un mondo che grida messaggi distorti".