Il nuovo capitolo del franchise, Fast Forever, arriverà nelle sale statunitensi il 17 marzo 2028. La comunicazione è stata affidata direttamente ai profili social di Vin Diesel e ha finalmente chiarito una situazione rimasta a lungo indefinita, segnata da rinvii e incertezze produttive. Per il pubblico si tratta del primo riferimento temporale ufficiale dopo anni di attesa, un appuntamento finalmente certo da fissare in agenda

Dopo anni di attese, rinvii e indiscrezioni, il futuro di Fast & Furious torna finalmente a delinearsi con maggiore chiarezza, con la notizia del nuovo capitolo (che sarà l'ultimo) intitolato Fast Forever. A fornire un punto fermo è stato Vin Diesel, volto simbolo e produttore della saga cinematografica, il quale ha comunicato direttamente ai fan quando potranno tornare in sala per assistere al nuovo capitolo. La notizia ha immediatamente riacceso l’attenzione attorno a uno dei franchise più longevi e redditizi del cinema contemporaneo. E, non c'è nemmeno da dirlo, il conto alla rovescia è immediatamente ripartito.

La data ufficiale di uscita Il prossimo film della serie, intitolato Fast Forever, debutterà nei cinema americani il 17 marzo 2028. L’annuncio è arrivato attraverso i canali social di Vin Diesel, mettendo fine alle incertezze che avevano accompagnato la produzione negli ultimi anni. Per i fan si tratta della prima data concreta da segnare sul calendario dopo un lungo periodo di silenzio e continui slittamenti. Approfondimento Fast X, Vin Diesel "ha scritto un ruolo" per Cristiano Ronaldo

L’annuncio di Vin Diesel e il legame con le origini Per accompagnare la comunicazione, Vin Diesel ha condiviso un’immagine dal forte valore simbolico: una foto (che potete guardare in fondo a questo articolo) che lo ritrae insieme a Paul Walker sul set del primo Fast & Furious, uscito nelle sale nel 2001. A corredo dello scatto, l’attore ha scritto: “Nessuno ha detto che la strada sarebbe stata facile... Ma è la nostra. Una che ci ha definiti ed è diventata la nostra eredità... E un'eredità... Dura per sempre”. Un messaggio che richiama le radici della saga e il percorso costruito nel tempo, sottolineando il significato emotivo di questo capitolo conclusivo. Approfondimento Fast and Furious 8: il cast del film con Vin Diese stasera in tv

Un capitolo finale per una saga da record Fast Forever rappresenterà l’undicesimo episodio della serie principale, e sarà anche l’ultimo. In origine il film era stato annunciato con il titolo Fast X: Part 2, prima di assumere la denominazione definitiva. La saga, nel corso di 25 anni, ha dato vita anche allo spinoff Fast & Furious - Hobbs & Shaw e ha raggiunto risultati economici impressionanti, superando complessivamente i 7 miliardi di dollari di incassi nel mondo. Approfondimento Dwayne Johnson: l’evoluzione da The Rock al film The Smashing Machine

Produzione travagliata e rinvii In passato Vin Diesel aveva indicato aprile 2027 come finestra provvisoria per l’uscita del film. Tuttavia, la lavorazione è stata rinviata più volte, generando un certo malcontento anche tra gli interpreti, desiderosi di tornare sul set e portare a termine la storia per un pubblico che attende la conclusione da diversi anni. Le difficoltà produttive hanno contribuito ad allungare ulteriormente i tempi, rendendo l’annuncio della data un passaggio particolarmente significativo. Approfondimento Fast and Furious 11, Vin Diesel: tornerà personaggio di Paul Walker?

Il cast e il ritorno dei protagonisti Nel nuovo capitolo torneranno numerosi volti storici del franchise. Il cast di Fast Forever includerà Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Cody Walker, Gal Gadot, Alan Ritchson, Jason Momoa nel ruolo di Dante e Michelle Rodriguez. La presenza di questi nomi conferma la volontà di chiudere la saga puntando sulla continuità e sul richiamo dei personaggi più amati dal pubblico. Approfondimento Fast and Furious 11, Vin Diesel svela quando inizieranno le riprese