La star nominata all'Oscar per "Unfaithful - L'amore infedele" si unisce al progetto targato Universal Pictures che esplorerà nuovi territori di una delle storie d'orrore più iconiche di sempre

L'Esorcista di Mike Flanagan, un progetto cinematografico targato Universal Pictures, è atteso al cinema per marzo 2027 (precisamente, l'uscita è fissata per il 12 marzo), c'è ancora tempo per aggiunte di peso in quello che sembra essere un reboot coraggioso e certamente ambizioso.

Deadline ha annunciato in esclusiva l'ingresso nel cast di Diane Lane, star con un curriculum prestigioso, impreziosito da una candidatura all'Oscar (nel 2003 per il thriller Unfaithful - L'amore infedele di Adrian Lyne) ed interprete di numerosi i ruoli sia al cinema che in tv (l'ultimo, nella serie acclamata Feud).

Non si sa quale ruolo toccherà alla star di New York. La trama del film è inedita e Flanagan non ha voluto rivelare granché fino a questo momento.

Il primo ruolo horror di Diane Lane Diane Lane, nota per i suoi numerosi personaggi drammatici e come interprete di storie thriller, di commedie e pellicole sentimentali, esordirà con un ruolo horror, unendosi in questo speciale debutto a Scarlett Johansson, anche lei al suo primo film totalmente horror.

Lane e Johansson saranno i due volti femminili principali de L'Esorcista edizione 2027, al netto di ulteriori annunci di un cast che conta anche Jacobi Jupe, giovane star di Hamnet - Nel nome del figlio, apparso anche in Peter Pan & Wendy e presto volto di una nuova storia horror, Victorian Psycho, film tratto dall'omonimo romanzo di Virginia Feito.

Sono già molte le ragioni per cui il nuovo film L'esorcista è parecchio atteso, non solo dai fan della saga iconica di film.

Il nuovo progetto è un prodotto che porta la firma di Mike Flanagan, autore di culto di numerosi horror contemporanei tra cui figurano film come Oculus - Il riflesso del male, Doctor Sleep e miniserie di successo come Midnight Mass e Hill House.

Non è chiaro quale sarà il ruolo di Diane Lane, attrice dalla bellezza raffinata ed enigmatica, musa di Coppola, al servizio di autori come Zac Snyder, Allen Coulter (che l'ha voluta in Hollywoodland) ed Adrian Lyne, che le ha offerto forse uno dei suoi ruoli più affascinanti, la moglie infedele di Richard Gere in Unfaithful, film che le valse la candidatura all'Oscar come Migliore attrice protagonista.