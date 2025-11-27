Migliori scene Festa del Ringraziamento nei film e serie TV

Oggi, giovedì 27 novembre 2025, si festeggia il giorno del Ringraziamento negli USA e in Canada: ecco come il cinema e la tv hanno raccontato questo giorno. Da "Alice's Restaurant" del 1969 a "Schegge di April" del 2003, qui trovate i migliori titoli per festeggiare il Thanksgiving

Sia il piccolo che il grande schermo hanno celebrato e continuano a celebrare questa ricorrenza.

Ora considerata una festa laica, e celebrata dalle famiglie di ogni classe sociale, il Ringraziamento viene festeggiato con un pranzo o una cena ricchissimi , il cui piatto forte è il tacchino , offerto anche ai vicini e ai più bisognosi.

Oggi, giovedì 27 novembre 2025, negli Stati Uniti e in Canada si celebra il giorno del Ringraziamento . Una festa sentitissima, di derivazione cristiana, che in origine esprimeva gratitudine verso Dio per il raccolto e per quanto ricevuto durante l'anno trascorso.

Nel mondo del cinema, questa festività viene spesso utilizzata come sfondo narrativo per esplorare dinamiche familiari e rapporti intergenerazionali. Molti sceneggiatori televisivi sfruttano il contesto del Ringraziamento per creare episodi corali, ricchi di dialoghi e conflitti domestici.

Un catalizzatore di tensioni represse

La festa viene spesso impiegata come catalizzatore di tensioni represse, facendo emergere segreti e verità scomode durante la tradizionale cena.

Registi e autori la utilizzano per mettere i personaggi davanti a scelte morali, sfruttando il contrasto tra armonia apparente e conflitti sotterranei.

Il contesto festivo permette di intrecciare momenti di comicità e dramma, offrendo un terreno fertile per sviluppare archi emotivi significativi.

In molti racconti il Ringraziamento diventa infine un rito di passaggio, utile a mostrare la crescita dei protagonisti e la trasformazione dei loro legami familiari.

Scopriamo di seguito i film e le serie televisive che hanno trattato in qualche modo del Thanksgiving.





Alice’s Restaurant (1969)

Ispirato ad canzone autobiografica di Arlo Guthrie, Alice’s Restaurant è ancora oggi uno tra i migliori film su questa festività. Arlo, diciottenne di New York, si iscrive al College per ritardare l’entrata nell’esercito. Per il Ringraziamento fa visita all’amica Alice, che vive in una chiesa sconsacrata e gestisce un ristorante. E sarà quella visita a cambiare il suo destino e a decidere se la chiamata alle armi potrà essere definitivamente evitata.

Hannah e le sue sorelle (1986)

Sono ben due i giorni del Ringraziamento ritratti in Hannah e le sue sorelle di Woody Allen. Elliot è sposato con Hannah, un’attrice di successo, ma la tradisce con la di lei sorella, Lee. Pentito, dopo essere tornato con la moglie - per via del suo animo ansioso e ipocondriaco - cade preda d’una crisi esistenziale, che lo porta ad avvicinarsi prima alla religione e poi ad uno stile di vita decisamente sopra le righe: la vita è una, tanto vale spassarsela.

Così, tra un Ringraziamento e l’altro, Elliot si innamora di Holly (un’altra delle sorelle di Hannah). Che, dopo una serie di fallimenti, riesce a diventare una scrittrice di successo.

The Simpsons (1990)

In Bart sfida la festa del Ringraziamento (titolo originale “Bart vs. Thanksgiving”), Lisa prepara un centrotavola per la cena del Ringraziamento, ma Bart lo distrugge accidentalmente. Mandato in camera in punizione dai suoi genitori, scappa da casa e finisce in un centro per senzatetto. Presto, però, si accorgerà di quanto la sua famiglia gli manchi in quel giorno speciale.

A casa per le vacanze (1996)

Alla vigilia del Ringraziamento, Claudia (Holly Hunter) viene licenziata e scopre che la figlia 16enne ha perso la verginità. Il suo ritorno a casa nella provincia statunitense le farà però scoprire un legame indissolubile e inaspettato.

Friends (1998)

Ottavo episodio della quinta stagione di “Friends”, Ricordi di un giorno di festa (titolo originale, “The One with All the Thanksgivings”) vede i protagonisti riunirsi per celebrare la festività a casa di Monica (Courteney Cox): nel corso del pranzo, tutti raccontano gli aneddoti sui loro peggiori Ringraziamenti di sempre, tra storie di divorzi e… teste incastrate nei tacchini!

Spider Man (2002)

Il film Spider-Man del 2002, diretto da Sam Raimi, ci regala una scena memorabile in cui il pranzo di Ringraziamento si trasforma in un momento di comicità e tensione. Peter Parker, nel tentativo di mantenere segreta la sua doppia vita come Spider-Man, si ritrova sospeso al soffitto per evitare di essere scoperto dagli ospiti della zia May: Mary Jane, Harry Osborn e Norman Osborn, alias Goblin.

Con grande astuzia, Peter riescirà a rientrare in scena dalla porta principale, portando con sé una confezione di salsa di mirtilli. Si unisce infine al tavolo, dove lo attende un enorme tacchino e un'atmosfera carica di equivoci, che mescola umorismo e tensione.

Schegge di April (2003)

Diretto da Peter Hedges, Schegge di April racconta la storia di April Burns (Katie Holmes) che - nonostante il rapporto complicato con la mamma - decide di invitare tutta la famiglia a New York per celebrare il Ringraziamento. Sarà un ritrovo pieno di imprevisti, tra genitori che discutono, fallimenti che tornano a galla, vuoti di memoria e passioni.