Giorno del Ringraziamento, Trump perdona due tacchini

Il 25 novembre Donald Trump ha graziato i due tacchini del Ringraziamento, Gobble e Waddle, trasformando la cerimonia in un piccolo comizio. Il presidente ha scherzato sull’“immunità presidenziale” dei volatili e ironizzato sulle vecchie grazie, prendendo di mira Joe Biden e vari avversari politici. Gobble, 52 chili, e Waddle, 50, resteranno a vivere alla North Carolina State University come “ambasciatori” dell’industria. La tradizione del perdono presidenziale risale ufficialmente al 1989 con George H.W. Bush, benché un aneddoto la colleghi già ad Abraham Lincoln.
