Un Thanksgiving lontano da casa, ma solo fisicamente. Anche se distanti dagli Stati Uniti, a Sofi Tukker, a Milano per aprire l’unica data italiana di Kygo, non manca nulla per celebrare al meglio una delle giornate più sentite dalla cultura americana: amici, famiglia e tanto affetto. E anche una cucina pronta ad accogliere tante persone in festa, e infornare il vero protagonista della giornata: il tacchino. Abbiamo trascorso il pomeriggio del Ringraziamento con il duo musicale: ecco il nostro racconto