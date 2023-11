Ringraziamento, episodi sul Thanksgiving delle serie stilati dal NYT

15/16 Credits: frame da YouTube

In How I Met Your Mother c’è "Slapsgiving", episodio del Ringraziamento della 3° stagione. Lily (Alyson Hannigan) e Marshall (Jason Segel) accolgono gli amici al loro primo Ringraziamento da sposati. Ted (Josh Radnor) e Robin (Cobie Smulders) hanno appena rotto e stanno cercando di capire come essere amici. Questo è il primo dei tre Slapsgiving (gli altri sono nelle stagioni 5 e 9), chiamati così per una scommessa in cui Marshall vince il diritto di schiaffeggiare il suo amico Barney (Neil Patrick Harris), culminando nella gloriosa canzone "You Just Got Slapped"