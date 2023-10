Rick and Morty, Adult Rick an posta un video c la timeline della serie

La settima stagione ha debuttato in America, nessuna notizia per quanto riguarda la data di distribuzione per il mercato italiano

Folli e incredibili avventure in universi paralleli. Le prime sei stagioni della serie animata hanno visto i due protagonisti coinvolti in peripezie pericolose e divertenti. In attesa dell’uscita della settimana stagione, Adult Swim ha pubblicato un lungo video per cercare di far chiarezza sulla timeline di Rick and Morty.

rick and morty, il video della timeline Dalla sua uscita sul mercato americano nel 2013 ad oggi Rick and Morty ha appassionato e divertito il pubblico. Domenica 15 ottobre il primo episodio della settima stagione ha fatto il suo debutto riportando i telespettatori nei tanti universi di cui sono protagonisti i personaggi della serie. Per fare luce sui mondi visitati nel corso delle stagioni, Adult Swim ha distribuito un video ripercorrendo alcuni fatti salienti per offrire una mappa al pubblico. Il filmato si apre con le prime avventure di Rick Sanchez e Morty Smith per poi proseguire introducendo i vari personaggi principali per una maggiore e più completa comprensione dei fatti. approfondimento Rick and Morty 7, il trailer e cosa sapere sulla nuova stagione

Adult Swim ha scritto nella didascalia del filmato pubblicato su YouTube: “Con infinite realtà che producono infinite famiglie Smith, Rick e Morty, anche il cavo interdimensionale non riesce a farci tenere aggiornati su quale sia la famiglia disfunzionale”. approfondimento Serie TV, tutti i video

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Se in America la serie è stata distribuita da Adult Swim, per il mercato italiano la pubblicazione è stata curata da Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). La sesta stagione è stata resa disponibile in due parti: i primi sei episodi il 1° dicembre 2022 e i restanti quattro il 1° febbraio di quest'anno. approfondimento Rick e Morty, ecco una prima anticipazione della serie anime. VIDEO