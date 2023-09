Rick and Morty 7, il trailer e cosa sapere sulla nuova stagione

È uscito il trailer della 7° stagione della serie animata di Adult Swim. Lo show cult tornerà sulla rete statunitense con i nuovi episodi della stagione numero 7 il prossimo 15 ottobre. Sarà la prima a non coinvolgere il co-ideatore e voce dei protagonisti Justin Roiland, licenziato all'inizio del 2023 dopo le accuse di abusi domestici dalle quali è stato poi scagionato per insufficienza di prove. “Rick and Morty” è disponibile in Italia su Netflix

È uscito il trailer ufficiale di Rick and Morty 7, la nuova attesissima stagione della serie animata targata Adult Swim. Lo show cult tornerà sulla rete statunitense con i nuovi episodi della stagione numero sette il prossimo 15 ottobre. Sarà la prima a non coinvolgere il co-ideatore e voce protagonista (entrambe le voci protagoniste, anzi) Justin Roiland, licenziato all'inizio dell'anno dopo le accuse di abusi domestici dalle quali è stato poi scagionato per insufficienza di prove.

In queste ore è stato condiviso in rete il video che preannuncia ciò che vedremo a metà ottobre. Nel filmato si possono ascoltare anche le nuove voci che caratterizzeranno i personaggi principali (per quanto riguarda la versione originale in inglese).

La scelta di optare per nuove voci è stata obbligata, dato che Justin Roiland in precedenza dava voce ai due personaggi principali (Rick Sanchez e Morty Smith) e, come abbiamo detto, è stato allontanato dalla produzione in seguito allo scandalo che lo ha coinvolto dopo le accuse di abusi domestici.

Prima dell'uscita di questo trailer, era stato offerto il teaser trailer con la sinossi ufficiale della serie animata.

“Rick e Morty sono tornati e sembrano più se stessi che mai! È la settima stagione e le possibilità sono diventate infinite: che cosa sta succedendo a Jerry? Torneranno mai al liceo?! Forse no! Ma proviamo a scoprirlo! Lunga vita a Rick e Morty per i prossimi 100 anni! O almeno fino alla stagione 10!”, recita la sinossi ufficiale della settima stagione.

Rick and Morty è disponibile nel nostro Paese su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).



