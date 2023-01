I fatti risalgono a gennaio 2020. La voce dei due personaggi della serie animata ha pagato una cauzione di 50mila dollari per restare in libertà in attesa del processo lo stesso anno. A gennaio 2023 è iniziata la fase preliminare davanti ai giudici. L'avvocato: "Contiamo sull'archiviazione"

Cambio di passo nella produzione di Rick and Morty. L’emittente Usa Adult Swim, dove va in onda la serie animata, ha annunciato la fine della sua collaborazione con Justin Roiland, co-autore di Rick and Morty e voce di entrambi i due protagonisti. La dichiarazione arriva pochi giorni dopo la notizia del processo per violenza domestica sulla base di accuse – anonime - mosse contro Roiland, come riportato per prima da Nbc News . La serie, che si avvicina al lancio della settima stagione, continuerà senza di lui. Roiland ha anche lasciato Squanch Games, azienda che si occupa di sviluppare videogiochi co-fondata nel 2016 insieme a Tanya Watson.

I fatti e le accuse

vedi anche

Rick and Morty, tutto quello che c'è da sapere sulla stagione 6

L’episodio di presunta violenza domestica che ha dato il via alla vicenda risale al gennaio del 2020. La denuncia della Procura è poi arrivata all’esame dei giudici di Orange County, California, nel maggio dello stesso anno. Roiland si era subito dichiarato on colpevole. Stando ai documenti giudiziari di cui parla Nbc News, nell’agosto del 2020 Roiland è stato arrestato e avrebbe poi pagato 50mila dollari di cauzione per restare in libertà in attesa del processo. È poi stato formalmente accusato l’ottobre successivo, da quando è anche in vigore il divieto di avvicinamento di Roiland alla presunta vittima. Le fasi preliminari del processo vero e proprio sono invece iniziate nel gennaio di quest’anno. Una nuova udienza preliminare è fissata per il prossimo 27 aprile. I capi di accusa sono due: violenza domestica con ferite corporali e sequestro di persona condotto attraverso minaccia, violenza, frode e/o inganno.