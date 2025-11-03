Fast & Furious 5, il cast del film stasera in tv

6/9 ©Webphoto

Matt Schulze è Vince, amico d'infanzia di Dominic. Schulze era apparso nel film originale, The Fast and the Furious, e il 16 luglio 2010 è stato annunciato che sarebbe tornato. Nutre rancore nei confronti di Brian per gli eventi accaduti nel primo film, ma diventano amici dopo che salva Mia dagli uomini di Reyes.